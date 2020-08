Guro nagtrabaho muna bilang vendor para matulungan ang pamilya sa gitna ng pandemya

Isang taon nang guro sa senior high school sa private school ang 23 anyos na si Christian Arambulo. Pero dahil hindi sapat ang kikitain niya bilang guro ngayong may pandemya, naisipan niyang magtinda muna ng karne at mag-alok ng pinritong manok sa palengke sa Sta. Maria Bulacan. ABS-CBN News

MAYNILA- Humanga ang maraming netizen sa isang guro sa Sta. Maria Bulacan na naisipang magtrabaho bilang tindero ng karne matapos maapektuhan ang trabaho dahil sa COVID-19 pandemic.

Isang taon nang guro sa senior high school sa private school ang 23 anyos na si Christian Arambulo.

Pero dahil sa pandemya, nabawasan ang sahod ni Arambulo at hindi na ito sapat para sa kaniyang pamilya.

Pumanaw na ang ama ni Arambulo at may sariling pamilya na rin ang kaniyang kapatid. Nawalan ng trabaho ang kaniyang ina at kasama nila sa bahay ang kaniyang lolo, lola, at tiyahin.

Dahil sa sitwasyon, naisipan ni Arambulo na mamasukan bilang tindero sa palengke.

"Torn po kasi ako between passion and pangangailangan. So sa ngayon po mas nanguna sa akin yung pangangailangan," ani Arambulo.

"Nakita ko po 'yong hirap ng nanay ko eh. Nakita ko po kung paano siya gumigising ng madaling araw lalo na po noong bata pa kami. Gusto kong masuklian 'yon,” ani Arambulo.

Alas-7 pa lang ng umaga ay nagpiprito na ng manok si Arambulo at ang kaniyang kasamahan. Nilalako niya ito sa paligid ng palengke.

Watch more in iWant or TFC.tv

Pagkatapos ay magbabantay naman siya sa puwesto ng karne hanggang alas-5 ng hapon.

"Matiyaga siya eh. Lakad siya nang lakad talagang nag-aalok siya. Talagang ginagampanan niya yung pagtitinda,” ani Leonardo Dela Cruz, isang tindero.

"Kahit anong iutos mo, napaka-humble niya. Hindi siya namimili ng trabaho kaya hindi ka maaasiwa na utusan siya," ayon sa amo ni Arambulo na si Dela Cruz.

Sa kaniyang Facebook post, ibinahagi ni Arambulo ang kaniyang kuwento at marami ang humanga sa tibay ng kaniyang loob.

Kahit daw mahirap, iisa lang ang pinagkukuhanan niya ng lakas.

"Ang kailangan natin magkaroon tayo ng pag-asa na lumaban sa ano mang pagsubok at maniwala sa Panginoon kayang kaya ko ito dahil kasama kita," ani Arambulo.

Nagpapatuloy sa ngayon si Arambulo sa pagiging tindero. Handa naman daw siyang balikan ang pagiging guro, oras na mabigyan muli siya ng pagkakataon.

— Ulat ni Kori Quintos, ABS-CBN News