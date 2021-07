TINGNAN: ‘Synthetic peptide sequencing’ proposal ng magkasintahang researchers

MAYNILA — Hindi sa ordinaryong paraan hiningi ni Jacob Noel Inguito ang matamis na oo ng girlfriend ng 12 taon na si Bayan Patroller Corazon Ericka Mae Itang.

Ayon kay Inguito, siniguro niyang konektado sa trabaho nila bilang science research specialist ang wedding proposal niya.

Kaya ang paraan? Ang "synthetic peptide sequencing."

Ang peptide sequencing ay isang proseso kung saan pwedeng malaman ang mga amino acid na bumubuo sa isang peptide. Dahil synthetic o man-made peptides ang gamit, pwedeng piliin ang amino acid components na makikita.

Sa pamamagitan ng social media, idinetalye ni Itang kung paano nangyari ang kanyang "dream come true proposal."

“When I received the sample po, akala ko part lang siya ng regular peptide sample ko from sea snails. Pero nung nalaman ko ang sequence niya, doon ko na-realize na MARRY ME pala siya," kwento ni Itang.

Aniya, ang components po ng MARRY ME peptide ay pitong amino acids.

M - methionine

A - alanine

R - arginine

R - arginine

Y - tyrosine

M - methionine

E - glutamic acid

"I posted it in social media po kasi I was so excited to show to my friends and family how unique the proposal was,“ aniya.

Nitong Hulyo 22, sa isang restaurant sa Quezon City ibinigay ni Inguito ang singsing sa kanyang nobya. — Ulat ni Cielo Gonzales, Bayan Mo, I-Patrol Mo

KAUGNAY NA ULAT:

Watch more on iWantTFC