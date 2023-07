Miss Queeniverse: Queen of Filipino Trans kinoronahan

AMSTERDAM - Mainit ang pasiklaban ng 14 na Trans-Pinays mula sa UK, Sweden, Germany, France, Spain at The Netherlands.

Mahigpit ang labanan ng mga kandidata sa kanilang pagrampa, creative costumes, swimsuit at evening gowns. Ito’y para sa kauna-unahang Miss Queeniverse: Queen of Filipino Trans pageant sa Amsterdam, The Netherlands kamakailan.

Hindi lang pasiklaban sa kagandahan ang pageant kundi hindi nagpatalo ang mga kandidata pagdating sa talento.

Bongga rin ang ng mga kandidata kaugnay sa mga trending hashstags tulad ng #translivesmatter #humanrights at #cancelculture.

Nagwagi ang trans-beauty na si Cassandra Havana Serdan mula Germany. Tubong Surigao at licensed medical lab scientist sa Pilipinas at Amerika si Serdan na pangarap ding maging doktor.

“I would like to incline my advocacy which is stopping the stigma against people with HIV because some people, they’re thinking like that people with HIV-- they’re like cursed by God but actually they are not,” sabi ni Cassandra Havana Serdan, Miss Queeniverse 2023.

First runner-up naman si alyas 'Ariana Grande' ng Amsterdam, The Netherlands na isa sa crowd favorites dahil sa kanyang Barbie creative costume at Ariana Grande song number.

“My family, my friends supported me tonight. I’m very happy to give entertainment tonight,” sabi ni ‘Ariana Grande’, first runner-up, Miss Queeniverse 2023.

Second runner-up naman si Kass Tapiru mula sa Hamburg, Germany.

“A lot of you didn’t know, I just transitioned 3 years ago and I am already 37 years old. This is a big thing for me. (When) I joined this competition, I don’t want to win. I just need to be here,” sabi ni Kass Tapiru, 2nd runner-up, Miss Queeniverse 2023.

Para sa judge-model na si Joy Pagurayan-Rennecke, ini-angat ng mga kandidata ang LGBTQIA+ issues, at hanga rin siya sa galing ng mga lumahok sa pageant.

“Like all are amazing, the 14 candidates are very stunning. And I think the winner, the number 13, she deserves it. She very is intelligent and aside from that, she’s so beautiful!” sabi ni Joy Paguyaran-Rennecke, model at judge.

Bawat kandidata sa Miss Queeniverse pageant ay may kaniya-kaniyang istorya. Ang iba sa kanila ay hindi naging madali ang pinagdaanan bago natanggap ng kanilang mga pamilya at lipunan.

Ngayong gabi, hangad nila na maging mas bukas pa ang lipunan para sa mga isyu ng LGBTQIA+ community.

