Pinoy choir na Kammerchor Manila, umiikot sa Europa para sa konsiyerto

VIENNA - Matapos masungkit ang prestihiyosong Pavarotti Trophy sa Choir of the World sa Llongellen, Wales, United Kingdom, umiikot na sa iba-ibang panig ng Europa ang grupo.

Isa ang Vienna, Austria sa kanilang binisita kamakailan.

“We are very happy to announce that Kammerchor Manila has won the Grand Prize in the UK Competition in Llangollen. Nakuha po namin ang Choir of the World 2023 the Pavarotti Trophy this year,” sabi Anthony Villanueva, conductor ng Kammerchor Manila.

Hindi lang ang kanilang pagkapanalo sa sinalihang kompetisyon ang hindi nila malilimutan. Higit na makabuluhan para sa kanila ang makasalamuha ang mga kababayang Pinoy.

“The reception of the Filipino na napupuntahan po namin sa kanya-kanyang lugar sa Germany, sa Netherlands, sa London especially here in Vienna, napaka-generous po sila, nakapa- hospitable and everytime na napupunta kami rito, binubusog po nila kami sa kanilang mga pagkain at inaalagaan po kami ng husto,” dagdag ni Villanueva.

‘Di naman matawaran ang paghanga ng mga kababayang Pinoy sa kanilang galing sa pagkanta.

“Napakagaling nila, talagang deserving sa award na nakuha nila sa Wales,” sabi ni Leila, Pinay sa Austria.

“Maganda po, magaling sila,” sabi ni Malou Caballa, Pinay sa Austria.

“The best so far and we are proud to be a Filipino,” sabi ni Elma Albances, FilCom leader sa Austria.

Itinatag ang Kammerchor Manila noong 1992 bilang isang church choir sa Quezon City. Nanalo na rin sila bilang Grand Prix sa Queen of the Adriatic Sea International Choral Festival sa Italya noong 2021.

Inaasahan muli nilang iwawagayway ang galing ng mga Pilipino sa susunod nilang kompetisyon sa Italya at Espanya.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Austria, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.