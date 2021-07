MJ Lastimosa at Shamcey Supsup, binalikan ang simula ng kanilang pagkakaibigan

MAYNILA -- Sampung taon na ang pagkakaibigan nina Shamcey Supsup at MJ Lastimosa.

Sa "Magandang Buhay" nitong Martes, ibinahagi ng dalawa kung paano pinatatag nang pagsabak nila sa beauty pageant ang kanilang samahan na nagsimula pa noong 2011.

Watch more on iWantTFC

"Actually sabay kami nag-train for 2011 na Binibining Pilipinas. So nag-train kami 2010 pa lang, magkakakilala na kami noon. Then noong nag-competition na, she became our second runner-up. So isipin mo every day magkasama kami," kuwento ni Supsup.

"Ako 'yung spare tire niya," hirit naman ni Lastimosa. "Kasi hindi ba ganoon kapag runner-up ka, we are training with the winners. Wala namang competition. So itinuon ko na lang ang attention ko in supporting her. Every day magkasama kaming naggi-gym, pupunta kami ng personality development class, may Spanish class pa kami noong time na 'yon."

Para kay Shamcey, maasahang kaibigan si Lastimosa na lagi niyang kausap nang sumabak siya sa Miss Universe sa Brazil.

"A lot of people are asking ano ba ang similarities namin. Sa totoo lang sobra kaming opposite, sobrang opposite sa lahat ng bagay. As in si MJ, vegan; ako mahilig kumain, 'di ako masyado mahilig sa gulay. Siya ang nag-introduce sa akin na kumain ng gulay. Tapos workout pinaka-hate ko talaga, siya ang namimilit sa akin 'kailangan mo mag-workout kasi kailangan mo mag-gain ng muscle.' Kumbaga nag-compliment siya," kuwento ni Supsup.

Noong 2014 naman, 'di matatawaran ang saya ni Supsup nang magwagi si Lastimosa bilang Miss Universe Philippines.

"Sa totoo lang noong third time ko na parang wala nang naniniwala na kaya ko. Sino ba naman maniniwala sa iyo na kakayanin mo on your third time, 'di ba? Pero at that time sabi ko I should just be grateful na lang that I was given another opportunity to prove myself again. And Shamcey is really one of the few people who really believed in me na talagang 'kaya mo 'yan, sis.' Nandoon pa rin siya for me," kuwento ni Lastimosa.

Samantala, nakuwento rin nina Supsup at Lastimosa ang magandang relasyon nila kay Rabiya Mateo, ang naging pambato ng Pilipinas sa katatapos lang na Miss Universe pageant.

Ayon kay Supsup, ang national director ng Miss Universe Philippines, bagama't mahirap, ginawa niya ang lahat para maipakita ang suporta kay Mateo.

Ganoon din ang ginawa ni Lastimosa na isa sa mga gumagabay kay Mateo.

Sa "Magandang Buhay," isang video message ang naging sorpresa ni Mateo kina Supsup at Lastimosa, kung saan pinasalamatan niya ang dalawa sa suporta at paniniwala ng mga ito sa kanya.

Watch more on iWantTFC