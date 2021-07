TINGNAN: Alay na artwork para sa pagsungkit ng ginto ni Hidilyn Diaz sa Olympics

Philippines' Hidilyn Diaz reacts after placing first in the women's 55kg weightlifting competition during the Tokyo 2020 Olympic Games at the Tokyo International Forum in Tokyo on July 26, 2021. Vincenzo Pinto, AFP.

MAYNILA — Kanya-kanyang paraan ang mga local artists sa pagbibigay pugay kay Hidilyn Diaz, ang kauna-unahang Pinoy na nakasungkit ng ginto sa Olympics.

Wagi ang weightlifter sa women’s 55kg division at nakapagtala ng Olympic record sa pinagsamang naibuhat na 224kg.

Larawan mula kay Mary Mae Dacanay.

Alay ng artist mula sa Biñan, Laguna na si Mary Mae Dacanay ang leaf art sa pagkapanalo ng atleta.

“Naisipan ko po siyang gawan dahil nasungkit niya ang first Olympic gold ng Pilipinas. Proud ang mga Pilipino sa’yo. Congratulations, Philippine pride Hidilyn Diaz,” aniya.

Inspirasyon naman ng Palawan artist na si Joseph Emmanuel Comedian sa kanyang digital art ang makasaysayang eksena kung kailan nakamit ni Diaz ang tagumpay. Larawan mula kay Joseph Emmanuel Comedian.

Aniya, nakakataas ng morale para sa mga Pilipino ang nakamit ng atleta.

“This is history first olympic gold for the Philippines ... ‘yung mga ganitong pagkakataon kasi ang nagpapataas ng morale nating mga Pilipino,” aniya.

“Pero sana, hindi lang tuwing may nanalo o kaya ay may nare-recognize internationally tayo nagiging proud, sana proud tayong maging Pilipino sa bawat oras at minuto na nabubuhay tayo.”

Larawan mula kay Jaypee Magno.

Gamit ang tinapay, chocolate spread at toothpick, iginuhit naman ni Jaypee Magno mula sa Badiangan, Iloilo ang mukha ni Diaz at logo ng Olympics.

Aniya, bakas sa mukha ng atleta ang saya nang mapagtagumpayan ang pinakahuling bahagi ng patimpalak.

“Ginawan ko po si Ms. Hidilyn Diaz ng food art bilang isang tribute sa kanyang pagsisikap. Nakita din po natin na naging emotional siya after ng lift niya. Isa po siyang inspirasyon,” aniya.

—Ulat ni Cielo Gonzales, Bayan Mo, I-Patrol Mo

