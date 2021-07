82 anyos na lola, proud high-school graduate sa Zambales

Isa si Maria Estanislao, 82, sa mga nagtapos ng high school sa pamamagitan ng alternative learning system sa bayan ng San Marcelino, Zambales noong July 15.

Bagama't bahagyang na-delay dahil sa pandemya, natuloy pa rin ang pagtatapos ng mga estudyante. Umabot sa 90 ang nagtapos para sa class of 2019-2020, kung saan 3 ang nagtapos ng elementarya at 87 naman ang nagtapos ng high school.

Kasama sa nagtapos si Estanislao, na nakakuha rin ng Natatanging Karangalan dahil bukod sa pagpupursige na makatapos, siya ay isang patunay na hindi balakid ang edad para makamit ang inaasam na edukasyon.

Dahil kasabayan ang mga millennial, linya sa kanta ni David Cook na "Dream Big" ang payo niya sa mga nais ding makatapos ng pag-aaral kahit may edad na.

"But if you (don’t) dream big, what's the use in dreaming? If you don't have faith, there's nothing worth believing," ani Estanislao.

Ang alternative learning system, na tinatawag ring second-chance education, ay isang programa ng Department of Education na naglalayong matulungan ang mga out of school youth, mga mangaggawa, may kapansanan, nakalaya sa bilangguan, dating rebelde ng gobyerno, mga katutubo at iba pang tao na hindi nakapasok sa paaralan o hindi nakapagtapos ng pag-aaral pero nagnanais matuto at magpatuloy sa pag-aaral. — Ulat ni Gracie Rutao