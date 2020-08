Pulis na nag-viral sa pagtulong sa fruit vendor tampok sa 'ASAP'

Watch more in iWant or TFC.tv

Ika nga nila, "Not all heroes wear capes." Kahit sino ay puwedeng magsilbing superhero at tumulong sa kapuwa.

Ito ang pinatunayan ng pulis na si Lt. Jojo Paguia, na bukod sa pagiging alagad ng batas ay handa ring tumulong sa mga nangangailangan.

Nag-viral kamakailan sa social media ang kuwento ng pagtulong ni Paguia sa isang matandang fruit vendor sa Calamba, Laguna.

Pinakyaw ni Paguia ang paninda ng naturang vendor para umuwi na ito at maiwasang malantad sa banta ng COVID-19.

"Dati pa siya ay nakikita-kita ko na, na nagtitinda," kuwento ni Paguia sa panayam sa kaniya ng programang "ASAP Natin 'To."

"Sa akin naman, napakasimpleng bagay noong ginawa ko. 'Yong appreciation mula sa netizen, nagpapasalamat ako na nararamdaman nila 'yong kabutihan ng pulis," dagdag niya.

Tumutulong din si Paguia sa pamamahagi ng relief goods sa mga nangangailangan na komunidad.

Sa "ASAP," handog nina Erik Santos at Jolina Magdangal ang kantang "Narito Ako" para sa pulis.