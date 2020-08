'Tulaklatan' mobile library inilunsad para sa mga bata sa Sara, Iloilo

Tuwang-tuwa ang mga bata sa Barangay Ferraris sa Sara, Iloilo sa tuwing tumitigil ang 'Tulaklatan' sa kanilang lugar dahil alam nila na may libro sila na mababasa ulit.

Ang ' Tulaklatan' ay isang mobile library o pushcart na may nasa 150 na libro. Bukod sa pagpapahiram ng aklat, tinuturuan din ng ilang volunteers ng naturang library ang mga bata ng tamang paghuhugas ng kamay, pagsunod sa physical distancing, proper manners at iba pa.

Inilunsad ng ABYAN, isang barangay youth organization, ang proyekto.

"Katulad ng isang typical na library na school-based, ang bawat bata ay binibigyan namin ng pagkakataong makahiram ng libro for 3 hours. Pumupunta ang aming team sa iba't ibang sitio na matatagpuan sa barangay," ani John Paul Hervas, founder ng ABYAN.

Ayon kay Hervas, dalawang istasyon ang nilalagay nila sa bawat sitio, at kada araw, isang istasyon ang pinupuntuhan nila.

"Sa loob ng 3 oras na pamamalagi ng Tulaklatan, they are allowed to borrow text books. Mayroon din kaming board games, chess boards," aniya.

Ayon sa barangay officials at principal ng paaralan sa Brgy. Ferraris, malaking tulong ang proyekto ngayong may pandemya.

"This project of ABYAN will truly inspire our learners in their schooling, especially sa Tulaklatan, as supplementary learning materials for our students," ani Leticia Valdezco, school principal ng Ferraris Elementary School.

Layunin ng ABYAN na mapanatili ang sigasig ng mga bata sa pag-aaral kahit na nasa gitna ng pandemya.

Sinimulan ang proyekto noong Hunyo 16. Una nang nailunsad ng grupo ang "Palit Plastic Para sa School Supplies ni Bulilit," isang programa kung saan sa bawat isang kilong plastic na maiipon ng mga bata, may kapalit itong bag na may lamang mga school supplies.

Ngayon, umaabot na sa 35 ang volunteers ng ABYAN na nagtutulong-tulong sa pagtuturo sa mga bata sa TULAKLATAN project.

Tatlong sitio sa Ferraris ang nakikinabang sa Tulaklatan. Nasa 150 na kabataan na ang nabigyang-serbisyo nito.

Plano rin ng ABYAN na maglunsad ng "Mobile Botika" para makatulong sa mga residenteng walang kakayahang bumili ng gamot.