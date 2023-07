Novaliches celebrates 805 years of Marian apparition

This month of July is extra special for the Catholic faithful of the Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Mercy of the Diocese of Novaliches for it celebrates the 805th anniversary of the apparition of Our Lady of Mercy.

In an interview with Fr. Jose Peregrino V. Tomas, current rector and parish priest, explained why everyone is looking forward to these events.

“Ngayon (July 22) ay simula ng Marian exhibit bilang paghahanda sa August 1, 2023 na anibersaryo ng Aparisyon ng Nuestra Señora dela Merced o Ina ng Awa, 805 na taon na nakalipas. Ito ay ipagdiriwang sa Marangal na Misa sa 5 ng hapon sa pamumuno ng ating mahal na Obispo Roberto O. Gaa, D.D., at pagkatapos, sa 6 ng gabi gaganapin ang Novaliches Marian procession kung saan kasapi ang ilang imahen ng mahal na Birhen na Patron ng ilang Parokya sa Diyosesis ng Novaliches at mga personal na pag-aari ng indibidwal ng mga deboto o camarero.” Peregrino said.

One of the highlights is the opening of the Marian images exhibit participated by camareros (or holy image caretakers) from all over Metro Manila and nearby provinces

“Unang inanyayahan na makibahagi sa Marian exhibit mula July 22 hanggang July 31 ay mga imahen ng mga Parokya sa Diyosesis ng Novaliches na ang patron ay ang mahal na Birhen Maria na sasama sa Novaliches Marian procession sa August 1, 2023 sa 6 ng gabi. Inanyayahan din ang mga Layko na may pag-aari at debosyon sa iba't ibang imahen ng Mahal na Birhen Maria. Ang layunin ng Marian exhibit ay higit pa sa pagkamangha sa kagandahan at kahalagaan ng mga imahen sa kulturang Pilipino -- ang pagtuturo, pagpapalalim ng debosyon sa Mahal na Birhen na siyang nag-aakay sa atin na magtiwala at magmahal sa Diyos. Mula sa pisical at natural na gawain, tayo sana ay baguhin at maakay tungo sa mga makalangit at spiritual na yaman ng pananampalataya.” he added

There are handful of Marian devotions in the Philippines, particularly with Our Lady of Mercy. The rector also explained why the one in Novaliches is more important.

“Natatangi ang Ina ng Awa sa Novaliches dahil ito ang kauna-unahang debosyon sa Nuestra Señora dela Merced o Our Lady of Mercy sa Pilipinas simula 1856 (ang sunod ay ang debosyon sa Taysan, Batangas). Ang mga bagong debosyon ay ini-uugnay sa Mercedarian congregation. Ngunit ang nagtatag ng debosyon noong panahon ng mga Kastila ay ang mga paring Agustino. Ang larawan ng ginamit ay ang kadena at susi na hawak ng Ina ng Awa. Walang suot na scapularia. Ipinahahayag ng larawan na nais ng Mahal na Ina ay paglaya ng mga deboto sa anumang pagkakabihag gaya ng mga problema, sakit, higit sa lahat ay ang kasalanan. Kilala ang Ina ng Awa dahil ang Novaliches ay nasa gitna ng mga daan papasok at palabas ng Metro Manila. Ang dambana ay hantayan, tagpuan ng mga naglalakbay. Maraming milagro na tinutukoy ng mga deboto. Kaya noong 2008 ay inanyayahan ng Basilica ng Santa Maria Maggiore sa Roma ang Ina ng Novaliches na magkaroon ng ugnayan. Hindi ito nabigyang pansin agad. Noon lamang 2021 na masabi sa akin na hinanap ang sulat at kami ay nagbigay ng pagpayag sa paanyaya. Ito ay tinuturing na malaking biyaya dahil sa 'spiritual affinity' ay binibigyan ang dambana ng Ina ng Awa ng karapatan magbigay ng 'plenary indulgence' (o kabawasan sa mga parusa na dapat pagbayaran dito sa lupa) tuwing fiesta ng Novaliches at mga dakilang kapistahan ng Mahal na Birhen. Ang imahen ng Ina ng Awa ay nagawaran ng Corona Canonical at Pontifical sa fiesta ng 2021. Mahirap o mayaman ay nakatatanggap ng awa at paglaya.” he said.

On August 1, a grand Marian procession on the main streets of Novaliches will take place to be joined by almost 30 carozas containing various images of the Blessed Mother.