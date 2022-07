Larawan mula kay Reneleyn Taquilid.

Viral sa social media ang kuwento ng isang estudyanteng taga-Davao Occidental na nagtapos sa kolehiyo dahil sa kanyang kasipagan.

Ayon kay Reneleyn Taquilid, hindi naging madali ang kanyang dinanas upang makapagtapos hanggang kolehiyo.

Pero lahat ito ay nagbunga ng tagumpay nang maka-graduate noong Hulyo 14 sa kursong Bachelor of Elementary Education Major in General Education sa Mindanao State University sa General Santos City.

Sa kanyang post sa social media, bukod sa graduation picture, ibinida ni Renelyn ang retrato ng isang prutas na marang.

Taong 2005 noong siya'y nasa elementarya pa lamang, tumutulong siya sa kanyang tiyahin na maglako ng marang para may pambaon at ipambili ng school supplies.

"I was so excited without minding kung gaano pa kabigat ang aking binubuhat na marang. Imagine isa hanggang dalawang oras kaming naglalakad sa bukid," ani Taquilid.

"Tunay na ang aking munting pangarap ay nagsimula sa marang."

Ibinahagi rin niya na nakaranas siyang tumulong sa kanyang ama na isang magsasaka na mag-ani ng mais at magpasan ng sako na may mga laman na kopras.

Aniya, naranasan niya ring makapagbenta ng mga sinibak na kahoy, kalabasa at iba pang gulay para makatulong sa kanyang ama sa gastusin sa pag-aaral.

"Gumigising ako dati ng 2:30 a.m. para magluto ng almusal at baon ko sa eskwela. Bago mag-5 a.m., nagsisimula na akong maglakad patungong paaralan," ani Taquilid.

Malayo man ang distansya ng kanyang paaralan noon, pero kinakaya niyang maglakad para makapag-aral lamang.

Maraming beses din naging honor student si Taquilid pero hindi nakakadalo ang kanyang ama dahil abala itong naghahanap-buhay.

Taong 2011 nang umalis siya sa kanilang lugar dahil hindi na makayanan ng kanyang ama ang pagpapaaral sa kanya.

"Umiyak ako dahil ayokong makita ang mga kaklase ko na moving forward to the next year level habang ako ay maiiwan," sabi ni Taquilid.

Kaya nag-working student pa rin siya at naranasang maging kasambahay habang nag-aaral.

Bukod sa kanyang ama, nagpapasalamat din siya sa lahat ng tumulong sa kanya para makapagtapos sa pag-aaral, kabilang na ang kanyang mga kamag-anak at dating mga guro.

Payo niya sa mga mag-aaral: "Kung hindi tinustusan ang 'yong pag-aaral, magsumikap ka kasi hindi sa lahat ng pagkakataon ay iaasa natin sa ating mga magulang ang ating mga pangangailangan. Kapag gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan."

Kung papalarin sa licensure examination for teachers, nais ni Taquilid na makapagtrabaho agad para makabili ng mga gamit at tulungan ang kanyang pamilya at kung saan siya nagsimula.

—Ulat ni Hernel Tocmo

RELATED VIDEO:

Watch more News on iWantTFC