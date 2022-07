SINGAPORE -- Tampok sa National Gallery of Singapore o NGS ang ilang Filipino art films mula July 1 hanggang July 24, 2022 na may temang “Painting with Light: Festival on International Films on Art.”

Ayon pa sa Embahada ng Pilipinas sa Singapore, kabilang sa 50 international films na tampok sa NGS ang mga sumusunod:

Conversation in Space, 1961 ni Rod Paras-Perez

The Great Smoke, 1984 at ABCD, 1985 ni Roque Federizon Lee, a.k.a. Rox Lee

Tadhana, 1978 ni Nonoy Marcelo

The Somnambulist, 2013 ni Victor Balanon

Mito ng Maynila, 2021 ni Janus Victoria

The Headhunter’s Daughter, 2022 ni Don Josephus Rafael Eblahan

Jodilerks Dela Cruz, 2017 ni Carlo Francisco Manatad

Naging highlight sa mga kalahok na pelikulang Pilipino ang 1978 film na Tadhana nang namayapang cartoonist na si Nonoy Marcelo. Ipinakita sa pelikula ang magkahalong satire at matapang na pananaw sa panahon ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas.

(L-R) NGS Filipino curator Clarissa Chikiamco, Filipino visual artist at veteran cartoonist ng The Straits Times DengCoy Miel, at Mowelfund Film Institute of the Philippines Director/Board Member of the Animation Council of the Philippines Ricky Orellana sa dialogue matapos ang screening ng Tadhana noong July 17, 2022

Kabilang din sa film festival ang 4K digital restoration ng 1961 silent film ni Rod Paras-Perez na Conversation in Space na isa sa pinakaunang animation at experimental films ng Pilipinas.

(L-R) Mrs. Alicia Kalaw-Fernandez; Chargé d' Affaires Emmanuel R. Fernandez; Ricky Orellana; Clarissa Chikiamco; Third Secretary and Vice Consul Joy Anne B. Lai; at Cultural Officer Rosellie L. Bantay. Nasa background ang painting ni Juan Luna na 'España y Filipinas' (Spain and the Philippines), na naka-display ngayon sa NGS Singtel Special Exhibition Gallery C

Matapos ang July 17, 2022 screening ng Tadhana, nagkaroon din ng dialogue ang ilang kinatawan mula sa industriya ng pelikula at animation ng Pilipinas kasama ang NGS Filipino curator na si Clarissa Chikiamco. Nakilahok sa nasabing screening at dialogue ang Embahada sa pangunguna ni Chargé d’ Affaires Emmanuel R. Fernandez.