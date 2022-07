Sinong mag-aakala na sa loob ng isang food hall sa Washington, DC ay may isang upscale Filipino restaurant?

Hiraya ang pangalan ng bagong restaurant ng award-winning chef na si Paolo Dungca. Aniya, ipinapakita nito ang kanyang personal na pananaw sa kagandahan, kasaysayan, at kasarapan ng pagkaing Pilipino.

"I want to tell my story through the food I grew up eating," aniya. "My culinary journey... and pretty much showcasing Filipino cuisine in a different way."

Sa Hiraya matatagpuan ang espesyal na 8-course tasting menu ni Dungca. Sa panimula o appetizer pa lang na ensaymadang may aged smoked cheddar at black truffle cream, makikita na ang culinary skills at technique ng Pinoy chef.

Inihanda rin ni Dungca ang corn fritter na may smoked trout roe, at ang lumpia na Maine lobster at tocino ang laman. Patok din ang crispy pig ear taco at foie gras shrimp and pork siomai, na pinasarap pa ng crab fat o aligue.

Ipinanganak sa San Fernando, Pampanga at lumaki sa Paranaque si Dungca, kaya't nangingibabaw ang dugong Kapampangan niya sa sarap ng luto.

"Growing up there, there's just always abundance of food in our kitchen table. It's always fun to share our family recipes, and there's always a lot of cooking going on," aniya.

Ayon kay Dungca, ang pangalan ng kanyang restaurant ay hango sa "Hiraya Manawari," ang educational TV show ng ABS-CBN Foundation sa pamumuno ng yumaong visionary na si Gina Lopez.

"Growing up I used to watch that series, 'Hiraya Manawari,'" aniya. "Just like the stories, you just learn from it... I just wish it's still around."

"When we were planning the concept, the word [Hiraya] was perfect... Sky's the limit, there's no limitation," paliwanag niya.

Samantala, isang karangalan din para kay Dungca at ng kanyang mentor at business partner na si Tom Cunanan na maging cover ng Food and Wine magazine ang kanilang tocino burger sa Pogiboy, DC.

"It just felt like a dream... This is all just like [an] out-of-body experience now and I still feel like I'm dreaming. So somebody pinch me, please," ani Cunanan.



"Every time we talk about creating food, we always want to think outside the box... we just wanted to come out strong, with something new," dagdag ni Dungca.