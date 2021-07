Cutout art na hango sa photoshoot ng Pinoy beauty queens, patok sa social media

Patok ngayon sa social media ang cutout art na gawa ni Bayan Patroller Edgian James Florida mula sa Badiangan, Iloilo.

Gawa sa board paper, lapis, cutter, at colored pencils ang obra na ginawa niya nitong Lunes na tinapis niya sa loob ng dalawang oras.

Inspirasyon niya para sa obrang ito ang bagong international magazine cover ng apat na Pinay beauty queens.

Para mas mabigyan ng buhay ang obra, makikita sa mga larawan na itinapat niya ito sa iba’t ibang tanawin na makikita sa paligid niya.

“I want to inspire, na everything around us can be fashionable in a form of art and we can create designs out of it.”

Nagsama-sama ang Pinoy beauty queens na sina Pia Wurtzbach, Megan Young, Kylie Verzosa, at Angelia Ong para sa ika-10 anibersaryo ng Harper's Bazaar Vietnam.

Sila ay nanalo ng Miss Universe, Miss World, Miss International, at Miss Earth crown sa kani-kaniyang taon.—Ulat ni Sarah Sales, Bayan Mo, I-Patrol Mo

