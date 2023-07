Higit 50 kabataang Pinoy, nagtapos sa unibersidad sa Torino

TORINO - Kabilang ang 26 na taong gulang na si Marco Soriano mula sa Alessandria, Italy sa higit limampung Pinoy na pinarangalan ng Federation Of Filipino Associations in Piemonte (FedFAP).

Ito’y bilang pagkilala sa mga Pilipino na nakapagtapos sa mga unibersidad sa Italya.

Nagtapos si Soriano ng Masteral Degree in Mechatronic Engineering noong 2022 at B.S. Mechanical Engineering noong 2019 sa Politecnico Universita di Torino.

Anya, susi sa kanyang tagumpay ang determinasyon sa pagtupad ng pangarap.

“It’s not hard if you like what you're doing. It’s about what you want to do,” sabi ni Marco Soriano, 26, Mechanical Engineer.

Pinaka proud naman ang kanyang mga magulang.

“Nagpapasalamat ako kahit ang mama n’ya taga-hugas ng plato, pinaghirapan namin na makapagtapos siya ng engineering sa Torino,” sabi ni Marites Soriano, ina ni Marco.

“Ipagpatuloy niya ng maayos ang pagiging engineer niya dito. Isang malaking karangalan bilang ama ang makapagpatapos,” sabi ni Rogelio Soriano, ama ni Marco.

Mula naman sa Cuneo, nakapagtapos si Alberto Fantino ng double degree, International Business and International Relations noong 2020.

Nagtatrabaho siya ngayon sa isang multinational truck company sa Torino. Payo niya, gawing motibasyon ang mga hamon sa buhay at huwag sumuko.

“Never give up, whenever you find something that can be harsh and hard, keep pushing. To be aware that to be a Filipino means, at least to me, create value and sacrifice,” sabi ni Alberto Fantino, Filipino-Italian.

Tuwang-tuwa naman ang mga magulang ni Alberto sa natanggap na award ng kanilang anak.

“Supersaya at ‘di ko po ma-describe ang aking kagalakan. Super proud parent,” sabi ni Melissa Toledo, ina ni Alberto.

“I'm so proud of my son for the sacrifices he made for his career,” sabi Claudio Fantino, ama ni Alberto.

Matatandaang inireport ng ABS-CBN News ang mataas na dropout rate sa unibersidad sa Italya na umabot sa 32% noong taong 2021.

Malaking bilang nito ay mga estudyanteng ipinanganak sa ibang bansa na mga residente sa Italya. Ito’y dahil sa maraming kabataang Pinoy ang nagtatrabaho para makatulong sa mga magulang dagdag pa ang hamon ng language barrier.

“Natutuwa ako na marami sa kanila ang may trabaho na. I'm glad FedFAP did that, I hope this graduate serves as an inspiration to the younger generation, our people here have opportunities that are not available to our kababayans back home, they should take advantage of that,” sabi ni Elmer Cato, Philippine Consulate General-Milano.

Mas marami pang Pinoy ang nakapagtapos ng pag-aaral sa Italya, maliban sa naparangalan, inaasahang ang parangal na ito ay magbibigay inspirasyon sa mas maraming kabataang Pinoy na makapagtapos sa unibersidad.

Magbibigay muli ng parangal ang FedFAP sa susunod na apat na taon.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Italy, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.