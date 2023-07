Pagkaing Pilipino ibinida sa World Food Festival sa South Africa

PRETORIA – Bumida ang Filipino cuisine sa food exhibitions ng World Food Festival Pretoria, South Africa noong June 26 -27, 2023 na nilahukan ng Philippine Embassy sa Pretoria na inorganisa ng Korean Cultural Centre (KCC) sa South Africa.

Pretoria PE photo

Natikman ng mga bisita sa festival ang classic Filipino dishes tulad ng okoy (shrimp fritters), ensaymada (Filipino brioche), pansit (stir-fried noodles) at puto (steamed rice cakes).

Sa kanyang talumpati, inilarawan ni Philippine Ambassador to South Africa Noralyn Jubaira Baja ang pagkaing Pilipino bilang resulta ng colonization, globalization at migration. Ito ang pinagsama-samang impluwensya mula sa Silangan at Kanluraning bansa.

Pretoria PE photo

Nagustuhan naman ng mga bisita ang lasa ng Filipino dishes, na kakaiba raw sa ibang Asian dishes na kanilang natikman na. Para maipakilala rin ang ilang Filipino food brands, namigay ng sample na ube (purple yam) flavour ng Oozies, isang Filipino snack na ginagawa sa South Africa ng Liwayway Food Corporation, ang Filipino company na gumagawa rin ng Oishi snack sa Pilipinas.

Pretoria PE photo

Nagkaroon din ang Philippine Embassy ng cooking demonstration ng turon (banana roll), na itinuturing na pambansang meryenda ng Pilipinas.

May labindalawa ang lumahok sa cooking demonstration na karamihan ay South Africans. Nagustuhan nila ang lasa ng turon at madali rin daw itong lutuin.

Pretoria PE photo

“It was a delightful experience to share the rich and diverse culinary heritage of the Philippines with the South African people. We thank the KCC for providing us with the platform to showcase such an important aspect of Filipino culture. We, at the Philippine Embassy in Pretoria, acknowledge the vital importance of food diplomacy in further deepening the already existing positive cultural and people-to-people ties between the Philippines and South Africa,” pahayag ni Baja.

Pretoria PE photo

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa South Africa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.