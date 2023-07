Watch more News on iWantTFC

Ayuda noong panahon ng quarantine ang unang 3D na obra ni Ethan Librando.

Kuwento niya, wala siyang magawa at nag-drawing na lamang ng sardinas na binigay sa pamilya.

"May time na sobrang stress po ako, stress to depress kasi po, sa hirap din po ng buhay namin. Sa pagdo-drawing po, dito po medyo gumagaan yung loob ko. Nakakawala ng problema," pagbabahagi ni Ethan ukol sa kung paano nakatulong at nakabawas sa stress niya ang pagdo-drawing.

Iba't ibang bagay at mukha ang ginuguhit ni Ethan gamit ang colored pencil.

Nagbigay rin siya ng tips sa pagguhit gamit ang lapis.

"Ito pong pencil ito po talaga 'yung medium ko. Sa pencil napakahirap po talagang ilapat sa papel yung dulo po nu'n, madalas napuputol po. Talagang 'yung kamay mo dapat hindi masyadong diin, kailangan sakto lang ang lapat sa papel," pagdedetalye niya.

- Ulat ni Kabayan Noli de Castro para sa programang "Tao Po" (Hulyo 16, 2023)