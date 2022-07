Kainan sa Valenzuela dinarayo dahil sa P2.00 lugaw

Alok ng kainan ni Romeo 'Mang Romy' Velasco sa Valenzuela City ang P2 mangkok ng lugaw. ABS-CBN News

Dinarayo at pinipilahan ng mga suki ang isang munting kainan sa Valenzuela City.

Doon kasi matatagpuan at matitikman ang P2.00 lugaw ni "Mang Romy."

Nag-viral kamakailan sa social media ang P2.00 lugaw matapos i-post ng food vlogger na si Manuel Olazo.

"Parang ako, P2.00? Parang ako, sige nga, try natin 'yan, totoo ba 'yan? That's how it started... for most of the people, talagang laman-tiyan siya eh, it really helps," ani Olazo sa panayam ng ABS-CBN News.

Taong 1974 nang magsimula ang lugawan ni Romeo "Mang Romy" Velasco sa una nitong puwesto sa McArthur Street.

Nagsimula sa P0.25 ang lugaw at matapos ang 48 taon, P1.35 lang ang tinaas ng presyo nito.

"Walang mantika ['yong lugaw ko]. Hindi sila nasusuyang kumain, hanggang 3, hanggang 4 na tasa, nakakakain sila. Hindi kamukha noong iba na lumulutang sa taba," ani Velasco.

Aminado si Velasco na wala siyang kinikita at madalas ay talo pa nga.

Bumabawi na lang aniya siya sa iba pang tinda gaya ng tokwa't baboy.

Pero dahil aniya sa kaniyang lugawan, napagtapos niya ng kolehiyo ang 2 anak at napag-aral para sa master's degree ang kaniyang misis, na ngayo'y nasa Amerika.

Pinarangalan din ang lugawan ni Velasco ng influential food business award.

Mensahe naman ni Velasco sa kaniyang mga suki: "Hindi ko sila iiwanan. Matagal na ako ine-encourage ng anak ko na pumunta ng Amerika, pero hindi ako nagpupunta."

Nangako si Velasco na magtaas man sa presyo ang bigas, tuloy pa rin siya sa pagpawi ng gutom ng iba sa pamamagitan ng kaniyang lugaw.

— Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News