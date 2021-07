Beauty queen na taga-Valenzuela ipinagtanggol si Catriona sa ‘Venezuela’ blooper

Screenshot mula sa Binibining Pilipinas

Maging si Binibining Pilipinas 2021 second runner-up na si Meiji Cruz ng Valenzuela ay napansin ang maling pagbigkas ni Miss Universe 2018 Catriona Gray sa kaniyang lugar kung saan nasabi nito ang “Venezuela” sa coronation night ng pageant noong Linggo.

Ngunit para kay Cruz, hindi lamang si Gray ang unang nagkakamali sa pagitan ng Valenzuela at bansang Venezuela.

“Not only Cat. Marami rin talagang nalilito between Valenzuela and Venezuela because few letters lang naman talaga ang pinagkaiba,” paliwanag ni Cruz sa isang virtual press conference ng mga nagwagi sa Binibining Pilipinas.

“Actually napansin ko na 'yun. Natawa na lang ako in my head. Nakakalito kasi talaga,” dagdag nito.

Isa sa mga pinag-usapan sa katatapos lamang na local pageant ang pagkakamali ni Gray na sinakyan naman ng beauty queen nang makita sa social media.

Sa kaniyang Twitter account, ni-retweet ni Gray, na isa sa mga host, ang isang meme tungkol sa kaniyang pagkakamali noong Linggo.

Hirit ng beauty queen, ang kaniyang naging karanasan ang isasagot niya sa trending na tanong ni Boy Abunda sa question and answer portion ng kompetisyon.

“Ito po ang sagot ko kay Tito Boy, when it's OK not to be OK. Char,” pabirong banat ni Gray sa social media.

Labis na pinag-usapan sa social media si Abunda dahil sa kaniyang tanong kay Miss Iloilo na si Karen Laurrie Mendoza: “When is it ok not to be OK? And when is it not OK to be not OK?”

Samantala, hindi man nakakuha ng titulo, magagamit pa rin umano ni Cruz ang kaniyang pagiging kandidata sa Binibining Pilipinas upang mas marami pang mahikayat na tulungan siya sa mga adbokasiyang ginagawa niya.

“I would like to utilize it by helping other people. Even when I was still a candidate of Bb. Pilipinas, I have a platform actually. I had called for a donation drive when we were hit by typhoons amid pandemic,” saad ni Cruz na nanalo ring best in swimsuit sa kompetisyon.

