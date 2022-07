Nag-viral na delivery rider, magna cum laude na ngayon

Nagbunga na ang lahat ng sakripisyo ng delivery rider na si Francis Jan Ax Valerio nang magtapos bilang Magna Cum Laude sa Adamson University. Courtesy: Francis Jan Ax Valerio

Nagbunga na ang lahat ng sakripisyo ng delivery rider na si Francis Jan Ax Valerio na nag-viral noong taong 2020 matapos pumarada sa gilid ng isang mall sa Parañaque City para dumalo sa kaniyang online class.

Nagtapos si Valerio bilang magna cum laude sa kursong Bachelor of Arts in Communication sa Adamson University nitong Huwebes, July 14.

“Sulit ang pagbibilad sa ilalim ng tirik na araw. Sulit lahat ng luha kasabay ng pagbyahe sa gitna ng malalakas na ulan. Sulit lahat ng puyat maipasa lang ang mga kailangan ipasa sa eskwela,” ayon kay Valerio.

Bukod sa pagiging delivery rider at estudyante sa umaga noon, naging virtual assistant din ito sa gabi at iba’t-ibang raket din ang pinasok nito para matulungan ang kanyang magulang at matustusan ang kanyang pag-aaral.

May alok ng trabaho si Francis at plano nitong mag-aral ng abogasya.

Tuloy pa rin naman daw ang pagiging delivery rider nito kahit part time na lang. – Ulat ni Dianne Dy

