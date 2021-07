Plantito at plantita? May libreng halaman sa Las Piñas Nursery and Botanical Garden

Larawan mula sa City of Las Piñas Facebook page.

MAYNILA — Ikaw ba ay plantito o plantita at nais mong mag-unwind?

Sa Las Piñas Nursery and Botanical Garden, maraming mga halaman na hindi lang pang-sight seeing, pwede mo ring maiuwi sa inyong tahanan.

Ayon sa tagapamahala ng lugar mula sa city environment and natural resources office na si Engineer Cesar Perillo, hiling ng lokal na pamahalaan na mapaganda ang lugar at dito rin galing ang mga halaman na pino-propagate sa mga overpass sa siyudad.

Sila ay nagbibigay ng libreng halaman at pataba para sa mga nais magtanim sa kani-kaniyang mga bahay.

“Kapag bumibisita rito, binibigyan namin ng halaman, actually, ‘yung iba talaga humihingi sila,” ani Perillo.

“Lahat po rito ay libre. Libre po ‘yung halaman na binibigay, libre po ‘yung abono, fertilizer natin na binibigay halos lahat po, wala po kayong babayaran rito,” dagdag pa niya.

Aniya, hiling nila na mabawasan din ang mga basurang iniimbak sa pamamagitan ng kanilang proyekto.

“Ngayon namimigay din tayo ng buto tsaka fertilizer … kasi isa rin ‘yan sa proyekto natin na mabawasan ‘yung tinatapon natin sa landfill.”

Bukas na sa publiko ang Las Piñas Nursery and Botanical Garden, batay sa anunsiyo ng lokal na pamahalaan nitong Miyerkoles.

Ayon sa Facebook post ng lokal na pamahalaan magbubukas ito 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon tuwing Lunes hanggang Sabado at 8:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali naman tuwing Linggo.

Abiso sa publiko na sumunod pa rin sa health protocols tulad ng pagsuot ng face mask at face shield at pagpanatili ng physical distancing.

Hindi rin pinapayagan ang pagdadala ng mga batang edad 5 pababa sa lugar.

“Pinapaalalahanan po na sumunod pa rin sa health and safety protocols tulad ng pagsuot ng facemask, face shield, pag-sanitize ng kamay at pag-obserba ng physical distancing,” anila.

“[M]ahigpit pong pinagbabawal ang pagdala ng bata edad limang taon (5) pababa.”

Ibinalik na sa regular na general community quarantine ang Metro Manila simula Hulyo 15.

Nauna nang inulat ng Department of Health na may “increasing trend” sa ilang mga lugar sa rehiyon tulad ng Manila, Makati, Las Piñas, Muntinlupa, Mandaluyong, Malabon, Navotas, at San Juan.

Sa huling tala ng ahensya, aabot na sa 1.49 milyon ang COVID-19 sa bansa habang lampas 26,300 naman ang pumanaw na.

