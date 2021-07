Makeup artist, nagpabilib sa paggaya sa ilang showbiz stars

Ginaya ni Hale Demetrio sa pamamagitan ng makeup ang singer na si Jaya. Screengrab mula sa TeleRadyo

MAYNILA -- Nagpakitang-gilas ang makeup artist na si Hale Demetrio sa paggaya niya sa mga sikat na personalidad.

Sa programang "Sakto" ng TeleRadyo nitong Huwebes, ipinakita kung paano niya ginaya sina Elizabeth Ramsey, Jaya, at Dionesia Pacquiao sa pamamagitan ng makeup at hairstyle.

Taong 2009 nang magsimulang maging makeup artist si Demetrio, na kilala ngayon sa kanyang mga transformation videos sa TikTok.

"Noong nagsimula ang lockdown last year, lahat ng booking namin as make-up artists kasama na ang ibang make-up artists dito sa Cagayan de Oro ay cancelled or postponed. So ang nangyari kasi wala rin akong magawa sa bahay, nag-download ako ng TikTok at doon nakita ko 'yung ibang content creators. Then sabi ko sa sarili ko, bakit di natin gayahin or gawa tayo," aniya.

Sa paggawa ng video, ginagamit ni Demetrio ang mga bagay na mayroon siya sa kanilang tahanan.

Malaki ang pasasalamat niya sa mga taong nanonood sa kanya, maging sa mga nagbibigay sa kanya ng ideya kung sino ang susunod niyang gagayahin.

"'Yung suggestion nila ay tini-take note ko 'yon at parang ini-evaluate ko kung kaya ko ba," aniya. "Tapos kapag okay na ako sa idea na 'yon, nagi-study pa ako at least dalawang araw sa character na 'yon. Kasama na 'yung costume, acting, lahat."

"Sa makeup, as much as possible marami akong references -- picture ng icon na nakaharap, 'yung profile, at saka videos online. 'Yung mga paano ang paggalaw ng mukha, 'yung gestures nila, inaaral ko rin," dagdag niya. "Kasi as much as possible, close sa character na hindi rin appearing na offensive. 'Yun 'yong iniiwasan natin."

