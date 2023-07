Kammerchor Manila, wagi sa UK bilang Choir of The World

Tagumpay na naman ang Pinoy!

Nasungkit ng Filipino choral group na Kammerchor Manila ang prestihiyosong Pavarotti trophy sa Choir Of The World competition na ginanap sa Llangollen International Musical Eisteddfod sa Wales, United Kingdom nitong 8 July 2023.

Choir winners – Kammerchor Manila choir ng Pilipinas. Llangollen International Musical Eisteddfod 2023

Dinaig ng Kammerchor Manila ang may mahigit 50 bansang kalahok. Bahagi ng kanilang winning repertoire ang II. Papedsalamat (Thanksgiving) na mula sa Mangá Pakalagian (Ceremonies), isang suite ng 3 choral works na akda ng Filipino-American composer na si Nilo Alcala.

Hinangaan ng mga hurado sa patimpalak ang Kammerchor Manila dahil sa kanilang walang-kapantay na talento na nagdala sa kanilang tagumpay.

Mismong ang composer na si Alcala, binati sa kanyang social media account ang grupo para sa kanilang panalo bilang pinakamahusay na chorale sa buong mundo.

Hindi rin naman ipinagkait ng Kammerchor Manila ang kanilang kagalakan sa pagkapanalo sa Choir Of The World competition at ibinahagi rin sa kanilang Facebook page ang ilang mga eksena sa kompetisyon.

Matapos ang panalo, nagkaroon din ang grupi ng courtesy call kay Philippine Ambassador to the U.K. Teddy Locsin Jr. sa embahada ng Pilipinas sa London.

Nagpaunlak din sila ng sampol ng kanilang pagtatanghal sa mga taga-embahada. Ang Kammerchor Manila ay isang non-profit choral organisation at itinuturing na isa sa mga pangunahing church choirs sa bansa.

Noong 2021, nakuha rin ng Kammerchor Manila ang Grand Prix prize sa Queen of the Adriatic Sea International Choral Festival and Competition sa Italya.

