Catriona Gray may pabirong hirit sa ‘Venezuela’ blooper: It’s okay not to be okay

Sinakyan na rin ni Miss Universe 2018 Catriona Gray ang nakakatuwang mga banat sa social media tungkol sa kaniyang maling bigkas sa lugar na Valenzuela kung saan tinawag niya itong “Venezuela” na isang bansa sa Latin America.

Sa kaniyang Twitter account, ni-retweet ni Gray, na isa sa mga host ng katatapos lamang na Binibining Pilipinas 2021, ang isang meme tungkol sa kaniyang pagkakamali noong Linggo.

Hirit ng beauty queen, ang kaniyang naging karanasan ang isasagot niya sa trending na tanong ni Boy Abunda sa question and answer portion ng kompetisyon.

“Ito po ang sagot ko kay Tito Boy, when it's okay not to be okay. Char,” pabirong banat ni Gray sa social media.

Ito po ang sagot ko kay Tito Boy, when it's okay not to be okay. Char. 🤣✌ https://t.co/gz4w0jV1xr — Catriona Gray (@catrionaelisa) July 12, 2021

Labis na pinag-usapan sa social media si Abunda dahil sa kaniyang tanong kay Miss Iloilo na si Karen Laurrie Mendoza: “When is it okay not to be okay? And when is it not okay to be not okay?”

Napansin ng maraming manonood na tumutok sa tatlong oras na pageant ang maling pagbigkas ni Catriona sa lugar ni Meiji Cruz na taga-Valenzuela City.

Pinatulan din ni Gray ang larawan nila ng kasamang si Nicole Cordoves kung saan siya ang naghawak ng result card na binabasa ng Miss Grand International 2016 first runner up.

“Classmate mong supportive sa ’yo sa recitation,” ayon sa meme na ni-retweet din ni Gray.

Sagot ni Catriona, “We queens got each other’s backs.”

Ito ang kauna-unahang pagkakataon na parehong babae ang host ng Binibining Pilipinas.

