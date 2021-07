Alexa Ilacad, may plano bang sumali sa Miss Universe PH?

Mula sa Instagram ni Alexa Ilacad

Hindi nakaiwas ang aktres na si Alexa Ilacad sa tanong kung may tsansang bang pasukin din niya ang mundo ng beauty pageants.

Ayon sa ulat ng PUSH, inamin ni Ilacad na hindi niya isinasara ang ideya ng pagsali sa mga pageant lalo pa’t inalis na ng Miss Universe Philippines (MUP) organization ang height requirement sa kompetisyon.

Bagamat bukas sa pagkakataon na lumahok, hindi pa aniya naiisip sa ngayon na pasukin ang beauty pageant kagaya ng MUP.

Biro pa ni Ilacad, sasali lamang ito kapag kumpiyansa na siya sa pagsusuot ng two-piece swimsuit.

“Ibang klaseng mundo 'yan and sa ngayon hindi ko pa alam if ready ako or kaya kong tahakin 'yan. But we’ll never know, baka sa future magkaroon ako ng change of heart at gustuhin ko rin sumabak sa Miss Universe. Siguro kapag confident na ako mag-two-piece why not?” paliwanag ng aktres.

Abala ngayon si Ilacad sa seryeng “Init sa Magdamag” kung saan gumaganap ito bilang kapatid ng karakter ni Gerald Anderson at katambal ni Gab Lagman.

Hindi kagaya ng mga eksena nina Anderson, Yam Concepcion at JM de Guzman, kilig vibes lamang umano ang handog nila ni Lagman sa serye.

Ngunit ibinahagi nito na kung kakailanganin man sa palabas at maayos ang makakapareha, handa si Ilacad na gumawa ng daring scenes kahit kaunti.

“Personally, as long as it’s done in good taste and if my partner is good, if he’s the right partner, I think I would be willing naman to go a bit daring, not so daring just a bit (laughs). Kasi it’s art naman eh and as long as it’s done in good taste,” saad nito.

Mapapanood ang “Init sa Magdamag” sa Kapamilya Channel, Jeepney TV, A2Z, TV5, TFC, Kapamilya Online Live, iWant TFC, WeTV, at iflix.

Watch more on iWantTFC

