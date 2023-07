2 anak ng janitors sa Ateneo, parehong cum laude

Para sa mag-asawang si Ricky at Elma Gutierrez, sulit ang 26 taong pagseserbisyo sa Ateneo bilang janitor at janitress dahil napagtapos nila ang kanilang 2 anak na parehong cum laude.

Natapos ni Riel ang AB Psychology noong 2019 habang si Rica ay nakapagtapos ng BA Management Engineering nitong 2023.

Ayon kay Ricky, 55, na naunang nakakuha ng trabaho sa Ateneo, anim na buwan ang hinintay niya bago maging regular na empleyado. Kasabay nito ay nakatanggap siya ng mga benepisyo tulad ng pagsagot ng Ateneo sa 65% ng tuition fee ng kanilang mga anak.

“Gumawa kami ng paraan hanggang sa napunta kami sa Ateneo [at] nakapagtrabaho. Naging benepisyo yung pag-aaral ng mga anak namin,” ani Elma sa interview ng Teleradyo Serbisyo.

Ayon sa panganay na si Riel, sa Ateneo na sila nag-aral mula grade school dahil sa benepisyong natanggap ng kanilang mga magulang.

“Grade school, dahil gawa ng benefits ni papa noon na 65% tuition fee, yung remaining 35% at miscellaneous fees, sinagot po ng mga parents na nag-GoFundMe para po mag-raise ng money at makatapos ako ng grade school,” ani Riel.

“High school hanggang kolehiyo, kasabay po ng employee benefits nila na free tuition fee, in-apply-an po namin yung financial aid scholarship. Yun po yung sumalo ng lahat ng gastusin ko po sa pag-aaral mula high school hanggang college.”

‘Di biro ang pinagdaanan ng buong pamilya upang maiuwi ang diploma. Mainam na lang at bawas sa bayarin ang pagbiyahe dahil walking distance lang ang kanilang tirahan mula sa paaralan.

Araw-araw, ang shift ni Ricki sa trabaho ay alas-siyete ng umaga hanggang alas-kuwatro ng hapon, samantalang si Elma naman ay nagsisimula ng alas-10 at natatapos ng alas-7.

“Assigned po ako sa international dormitory sa Ateneo. Mahirap siya kasi araw-araw ako naglilinis ng kwarto—walong kwarto sa isang araw. May standard din talaga ang Ateneo sa paglilinis,” paliwanag ni Elma.

Habang nasa trabaho ang mag-asawa ay iniiwan nila ang kanilang mga anak, lalo na ang bunso nilang kambal na sila Rafael at Renzo, sa bunsong kapatid ni Ricky na “pursigidong mag-alaga.”

“Ang naging daan po ay sipag at tiyaga. Kailangan motivated ka na mag-aral ng maayos,” ika ni Riel. “Lahat ng makakaya ko ginawa ko para mapanindigan ko yung scholarship na binigay at para rin masabi na worth it yung binigay na benepisyo sa magulang ko at financial aid scholarship sa akin. Kaya pinag-igihan ko po ang pag-aaral.”

Matapos makagraduate nito lamang June 30, sumabak na agad sa trabaho si Rica, pangalawa sa magkakapatid na Gutierrez.

“Katulad po ni kuya, may mga pagkakataon po na mahirap, pero focus lang po sa goal at sa determinasyon po na talagang makapagtapos po ng pag-aaral para makatulong agad po sa mga magulang namin.”

Bilang HR associate sa isang advertising company, si Riel na ang nagbabayad sa bahay ng pamilya. Ibinahagi din niya na nais din muna niyang makita na tapos din sa pag-aaral ang kanilang bunso sa pamilya, ang 14 taong gulang na kambal na may “consistent honors” din na ipinagmalaki ng kanilang ama.

“For now, gusto lang po naming guminhawa ang buhay, pero open po kami sa opportunities abroad. Priority po namin ay mapagtapos po namin yung bunso naming mga kapatid, tapos kung saan kami dalhin ng tadahan ay doon kami dadalhin ng tadhana.”

Kahit high school pa lamang ay may ideya na ang kambal sa gusto nilang marating sa buhay. Nais maging artista or gumawa ng career sa musika ni Rafael pagkatapos makakuha ng degree sa biology, habang si Renzo naman ay nakikita ang sarili na nagtuturo ng math.

Balak ng kanilang mga magulang na maibalik ang kambal sa Ateneo pagtungtong nila ng senior high school. Ngayong dalawang anak na ang kanilang naipagtapos, gustong tapusin ng mag-asawa ang 60-year retirement age cap sa pamantasan at makapag-uwi ng dalawa pang diploma.

“Sa akin po ay tuloy tuloy lang ang pagtatrabaho, lalong mahalin ang pagtatrabaho kasi may dalawa pa kaming pag-aaralin,” sabi ni Ricky.

“Palagi ko lang sinasabi sa pamilya ko [na] patuloy lang tayo manalig sa Diyos at lagi tayong humiling sa kanya ng magandang kalusugan para patuloy tayong makapagtrabaho ng maayos.” Kaye Recio, ABS-CBN News intern