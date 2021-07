TINGNAN: Kakaibang itsura ng lechon sa Cebu, patok sa social media

Mga larawan mula kay Alleya Batucan

Pinagpyestahan sa social media ang zoo-inspired look at colored na mga lechong baboy na pakulo ng isang lechonan sa Danao City, Cebu.



Sa social media post na aabot na sa 52,000 shares, kinagiliwan ng mga netizen ang Pinoy favorite na nagmukhang tigre, zebra, at cheetah.

Ayon sa may-ari na si Alleya Batucan, inumpisahan nila noong nakaraang taon ang pag-customize ng lechong baboy.

Dahil pandemya, nahinto ang kanilang paglalako. Kaya naisipan nilang gumawa ng kakaibang gimik, aniya.



Maliban sa mga animal print, maaari din itong palagyan ng mga mensahe na libre nilang inaalok sa kanilang mga customer.

“No'ng nagsimula na akong mag-green lechon at black lechon, nag-start na po marami nagpapa-surprise at nagre-request na lagyan ng dedication 'yong lechon, hanggang sa may nagre-request na customized or lagyan ng design ang lechon nila,” ani Batucan.

Tinta ng pusit na nilagyan ng sarsa ang ginagamit na pangkulay sa mga baboy.

Tiniyak naman niyang hindi nababago ang pinagmamalaking lutong ng balat at sarap ng kanilang mga lechon, na kanila nang negosyo sa loob ng isang dekada.

— Ulat ni Trisha Mostoles

KAUGNAY NA ULAT:

Watch more on iWantTFC