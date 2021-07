PANOORIN: Mga agaw-eksena sa Binibining Pilipinas 2021 coronation

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Halong tuwa at shock ang damdamin ng mga nakakuha ng korona sa Binibining Pilipinas 2021 kasunod ng tensiyon sa 3 oras na coronation night sa Araneta Coliseum noong Linggo.

Tinanghal na Bb. Pilipinas International ang Pinay-Australian scientist at pageant repeater na si Hannah Arnold.

"Obvious sa make-up ko how emotional I am. This is surreal and I am grateful as Binibini. I'm excited, I want to start training now for Japan," ani Arnold.

Na-impress ang judges sa paniniwala ni Arnold sa freedom of speech at pagpili ng tamang mga pinuno. Pangarap din niyang makapag-research para di na maulit ang pandemya.

Napiling Bb. Pilipinas Grand International si Samantha Panlilio ng Cavite.

Tinanghal namang Bb. Pilipinas Globe si Maureen Montagne ng Batangas.

Pinakagulat si Cindy Obeñita ng Cagayan de Oro na nanalong Bb. Pilipinas Intercontinental. Bago nito, nasungkit ni Obeñita ang wild card spot sa Top 13 semifinalists base sa fan vote.

"I'm shocked and overwhelmed, mixed emotions. I will work hard," sabi niya.

Sa kabila ng maraming limitasyon at pagbabawal, naitawid ang glamorosong coronation.

Trending pa ito sa mahigit 10 puwesto sa Twitter topics.

Kabilang sa kinagiliwan ng netizens ang pagtukoy ng host na si Catriona Gray sa bayan ng Valenzuela bilang "Venezuela."

Na-stress din ang fans sa tanong ni Boy Abunda na "When is it okay not to be okay? And when is it not okay to be not okay?"

Binansagan naman si Darren Espanto bilang best in singing para sa matinis niyang boses sa finale ng evening gown competition.

—Ulat ni Mario Dumaual, ABS-CBN News