Two-time Choir of the World winner UST Singers, balik-tanghal sa Germany

BERLIN - Dinagsa, pinalakpakan, hinangaan at binigyan ng standing ovation ng mga Aleman at kapwa Pilipino ang UST Singers na two-time Choir of the World winner sa Germany.

‘Harmony through time’ ang tema ng the 36th international concert tour ng UST Singers na bahagi ng kanilang 30th year anniversary celebration.

Mula noong itatag ang grupo hanggang ngayon, patuloy na nagbibigay ng karangalan ang grupo sa bansa dahil sa kanilang husay, galing at dedikasyon.

“I am overjoyed, very blessed because umabot kami ng 30 years. I founded the choir in 1993, this is 30 rich years of a lot of blessings and a lot of gifts that God has given us. Nakapag-travel kami throughout the world and we had given so much name and prestige to the Philippines thru our participation in different competitions and festivals,” sabi ni Prof. Fidel Calalang, Jr.

Upang patuloy na maibahagi ng grupo ang hangarin na mas makilala sa buong mundo ang talento at kultura ng Pinoy, nakipagtulungan sila sa ibang choir groups mula sa ibang mga bansa.

Sa kanilang concert sa Berlin, ang ka-tandem nila ay ang Diplomatic Choir Berlin. Pangalawang concert na ito ng UST singers sa Berlin.

Una noong 2015 at sa pangalawang kolaborasyon din nila ito sa Diplomatic Choir Berlin.

“The collaboration that we´re doing with many choirs has been part of the network that we had formed in the past 30 years. So they took us in, like an exchange program. Of course naman, pare-pareho ang intention na mag-send ng message of love and friendship thru music,” dagdag ni ni Calalang, Jr.

Nagdiriwang naman ang Diplomatic Choir of Berlin ng kanilang 10th year anniversary. Kaya ang pagsanib puwersa ng dalawang kinagigiliwang choir sa Berlin ay nagpasaya sa mga manonood.

May dalawang Pilipinong miyembro ang grupo na dating nasa UST Singers. Sila ang mag-asawang sina Jose Marie at Mylah Ann Rubio, na alumni ng award-winning UST singers.

“Napakaganda, proud na proud ako sa kababayan namin at mga German ay proud na proud din sa mga kababayan natin,” sabi ni Ursula Sadino.

“It's fantastic, it's great, we´re very very proud of the UST singers,” sabi ni Leah Sylvester.

“It's nostalgic, you don´t hear more music like this,” sabi ni Marielle Dado.

“Whenever I attend a concert like this, I feel proud to be a Filipino, because they´re pure Filipino talents and yeah they´re really world-class,” sabi ni Jenny Hankammer.

Sa line-up ng kanta ng UST Singers, kinagiliwan ang Filipino folk songs. Nagpabilib din sila sa pag-awit ng mga sikat ng Broadway musical songs, maging ang spiritual songs.

“It´s truly a momentous event, phenomenal. What is good about this celebration is that we have two singers, who are UST alumni who are giving us pride and joy that they are part of the Diplomatic Choir,” sabi ni Jenny von Mauer.

“Hindi matatawaran ang init ng pagtanggap at pagiging palakaibigan ng mga Pilipino. Sa tuwing nandoon ako, parang nasa pangalawang tahanan ako. Sa antas ng musika, ang Pilipinas, kasama ang Indonesia sa aking palagay, ang pinakamahusay na mga koro sa buong mundo,” sabi ni Thomas Kreiling. (Isinalin sa Filipino mula sa wikang Aleman)

Magtatanghal din ang UST Singers sa Italy, Spain at Taiwan R.O.C. Ang concert nila sa Berlin ay bahagi pa rin ng selebrasyon ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo.

(Kasama ang ulat ni Jessica Gross)

