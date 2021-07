Dive tourism, isusulong sa Sorsogon

Kuha ni Vince Nato

SORSOGON—Bukod sa butanding interaction, island hopping at surfing, isusulong ng lokal na pamahalaan ng Sorsogon ang dive tourism upang makatulong sa mga nawalan ng trabaho.

Kinailangan ni Maria Louisa Frayna, may-ari ng isang resort sa Barangay Dancalan, na magtanggal ng mga empleyado dahil sarado pa rin ang kaniyang negosyo.

“We are temporarily closed and we have to lay off staff. We are planning to shift to scuba diving and underwater activities,” ani Frayna na may-ari ng Villa Luisa Celeste beach resort.

May dive sites na rin sa bayan ng Pilar at Bacon district ng Sorsogon City, habang patuloy ang exploration sa mga bayan ng Sta. Magdalena at Barcelona.

Ayon sa scuba instructor na si Rodel Lita, magkahalong soft at hard corals ang makikita sa barrier reef na ilang metro lang ang layo sa baybayin ng Barangay Dancalan.

“Nasa 2-3 kilometers ang distance ng reef and then ‘yong distance from the shore almost 300 meters steps from the shore…highlight dito ‘yong tinatawag na cave dive,” ani Lita na miyembro ng Professional Association of Diving Instructors.

Kaya may ilang taga-Sorsogon na ang nag-aaral mag-scuba diving gaya ng magkapatid na Cyber at Chevy Nato na namangha sa mga nakita nang subukan mag-cave diving sa Dancalan barrier reef.

“Maraming activities sa ilalim at maraming kweba, maganda po itong lugar hindi dapat inaabuso ang corals dito, inaalagaan,” kuwento ng magkapatid.

“This is a rich market! Kung babasehan naman natin 'yong new normal qualified naman po siya kasi limited, tama ka, majority ng mga pumumunta syempre pami-pamilya, marami rin kumbaga pupwedeng livelihood component po ito,” ani Bobby Gigantone, tourism officer ng Sorsogon.

Sa ngayon, abala ang provincial tourism office sa paglilibot sa mga resort para tiyaking sumusunod sila sa health protocols lalo’t pinayagan na ng Inter-Agency Task Force against COVID-19 na lumabas ng bahay ang mga bata kasama ang mga magulang.

--Ulat ni Jonathan Magistrado

