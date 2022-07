Hango sa produktong "pinukpok" ang costume ni Binibining Pilipinas Floridablanca na si Jessica McEwen. Handout.

Hango sa mga produktong "pinukpok" na karaniwang ginagamit sa kusina ang costume ng pambato ng Pampanga sa Binibining Pilipinas.

Dahil culinary capital of the Philippines ang Pampanga, dito rin makikita ang mga gamit sa kusina tulad ng mga sandok at kaldero na isa sa ipinagmamalaking industriya sa bayan ng Floridablanca.

Tinatawag na "pinukpok" ang kilalang industriyang ito sa lugar dahil sa manu-manong paggawa ng aluminum products ng bayan.

"Nagstart ito actually as a backyard business--mga mangilan-ngilang pamilya lang sa Brgy. Mabagal nag-umpisa, then napalago nila. I think dahil sa skillfullness nila nakita nila na yung produkto natin is quality products kaya ngayon kilalang kilala yung products natin sa ibang lugar at dinarayo pa para lang makabili at magamit yung mga produkto na gawa dito sa bayan ng Floridablanca," paliwanag ni Floridablanca Vice Mayor Mike Galang.

Kaya sa temang hometown festivals, naisipan ng designer na si Kayvan Salazar na gawing inspirasyon ang industriyang ito para sa kahanga-hangang pambansang kasuotan ni Jessica McEwen na kinatawan ng Floridablanca sa Binibining Pilipinas 2022.

"Gusto ko pong ipromote yung mga taga-Floridablanca, lalo na yung mga Kampampangan po yung paghihirap po nila, yung angking talento po nila, napakahirap po kasi ng paggawa ng mga products nila, lalo na yung mga metal products nila, may mga ginagawa po sila na, ginagawa po nila ito ng mano-mano, napakahirap...may mga tao na walang trabaho na nakakapagtrabaho dahil sa mga ganung bagay na ginagawa nila," paliwanag ni Salazar.

Mula noon hanggang ngayon, mano-mano ang paggawa sa mga pinukpok products kaya ang mga ginamit sa national costume, mano-mano rin. Mula sa higanteng sandok na septer, mga miniature na sandok na hikaw, habang ang kanyang korona ay mga aluminum wares na handle o hawakan ng mga kaldero.

"Kasi mabigat talaga siya, umaabot po siya ng 8 kilos yun pa lang sa leeg niya, 'yung collar headdress po niya medyo matimbang po siya tapos yung damit mayroon po siyang bakal sa ilalim na naka-attach doon para po mag-bulky yung mismong palda niya, tapos yung nakakabigat pa doon yung details na mga crystals meron pa siyang hand props, medyo matimbang din po yun," ani Salazar.

Dagdag pa ni Salazar, ito ang paraan nila para payabungin ang kultura at tradisyon sa lugar at isulong ang kabuhayan ng maraming taga-Floridablanca.

- ulat ni Gracie Rutao

