Proud na proud ang estudyanteng si Zack Punay ng Cabucgayan National School of Arts and Trade sa Biliran na isama sa entablado ang kanyang 85-anyos na lola sa araw ng kanyang graduation noong Huwebes.

Nagtapos si Punay sa kursong cookery sa ilalim ng Technical Vocational Livelihood sa senior high school.

Ayon kay Punay, 25, ito ay paraan ng kanyang pasasalamat sa kanyang Lola Lourdes.

Kwento pa niya, utang na loob niya ang lahat dahil sa mga sakripisyo ng kanyang lola para makapagtapos siya ng senior high school.

Si Lourdes ang tumayong magulang niya at sa kanyang dalawang kapatid.

Apat na taong gulang palang siya noon ng mawalay sa kanyang mga magulang.

Plano ngayon ni Zack na maipagpatuloy sa kolehiyo ang kanyang pag-aaral at kukuha siya ng kursong Bachelor of Science in Hotel Management. – Ulat ni Ranulfo Docdocan