57 anyos na nagtapos ng kolehiyo sa Catanduanes, hinangaan

MAYNILA — Proud classmate si Bayan Patroller Charlie Clemente ni Elena Satairapan, 57, mula sa San Andres, Catanduanes na kasabay niyang magtatapos sa kolehiyo ngayong taon.

Kwento ni Clemente, 1st year college pa lang magkaklase na sila sa kursong business administration major in marketing management.



Aniya, Hinahangaan niya si Nanay Elena dahil sa sipag at tiyaga nito sa pag-aaral.

Ayon kay Clemente, mula noong nagkaroon ng pandemya at nagbago ang mode of learning, naging pagsubok ito para kay Nanay Elena.

“Hindi ako nag-atubili na tulungan si Nanay Elena since sabi ko naman po sa mga kaklase ko "no one should be left behind," sabay sabay tayong ga-graduate."

Sa panayam naman ng Bayan Mo, Ipatrol Mo kay Nanay Elena, nakapasa siya sa alternative learning system noong Hulyo 2016 at buwan ng Agosto ay nag-enroll na siya agad sa kolehiyo at hindi na siya huminto.

Sa umaga, naglalako siya ng paninda at pumapasok naman sa hapon.

Malaking tulong rin aniya ang scholarship niya mula 1st year hanggang 4th year kaya sinikap niya magtapos kahit na may pandemya.

"Sa totoo lang ngayong pandemyang dumating, 'yung mga kaklase ko lahat online... 'Yung cellphone ko de-pindot lang... So kinausap ko 'yung teacher ko ... kasi wala akong laptop, kasi mahirap lang din po kami... pumayag, ako lang 'yung pinag-module niya kasi ako lang 'yung walang cellphone talaga."

Dagdag ni Nanay Elena, mayroon silang limang anak na puro pamilyado at mayroon ding 15 na apo. Dalawa sa mga apo ang pinapaaral nilang mag-asawa.

Ang asawa niya naman ay gumagawa ng fish pond bilang hanapbuhay.

— Ulat ni Sarah Sales, Bayan Mo, I-Patrol Mo

KAUGNAY NA ULAT:

