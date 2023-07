‘Sinehan sa Konsulado', inilunsad ng PCG Milan

MILAN - Nagsanib pwersa kamakailan ang Philippine Consulate General in Milan at Film Development Council of the Philippines, upang mailunsad ang 'Sinehan sa Konsulado', para sa isang buwang film showing sa Sentro Rizal Audio Visual Room ng Philippine Consulate General.

PCG Milan

Ito'y bilang selebrasyon ng National Heritage Month noong Mayo, ang itinanghal sa 'Sinehan sa Konsulado' ang obra ni Lauren Sevilla Faustino na “Ang Babae sa Likod ng Mambabatok,” isang documentary film tungkol sa buhay ng legendary tattoo artist na si Whang-Od, na ginawaran ng Dangal ng Haraya Award para sa Intangible Cultural Heritage ng National Commission for Culture and the Arts noong 2018.

PCG Milan

Sumentro ang documentary tungkol sa buhay ni Whang-Od. Tinangkilik ng Filipino Community members ang mga palabas maging ang Serbisyo Linggo sa Konsulado, isang once-a-month Sunday service na ginawa para sa mga kababayan na hirap na makapunta sa konsulado kapag sila’y may trabaho.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan Italy, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.