Baybayin workshop ginanap sa London

LONDON - Bilang paggunita sa National Heritage Month, nag-organisa kamakailan ang Philippine Embassy sa London ng isang lecture tungkol sa Filipino identity at Baybayin workshop na pinamagatang “Mga Talá ng Alaala,” sa Sentro Rizal London.

Ang talumpati ni Ambassador Teodoro L. Locsin, Jr. sa pagbubukas ng Baybayin workshop sa London. London PE

Tampok ang mga talumpati at diskusyon tungkol sa Filipino identity na pinamunuan ni dating NCCA Chairperson Dr. Felipe De Leon, Jr. na dumalo sa event virtually.

Sinundan ito ng isang workshop tungkol sa Baybayin na pinangunahan ni John Leyson, pangulo ng Baybayin Buhayin Inc. at Director ng London Filipino Centre (LFC)-CIC.

Sinagot ni Dr. Felipe De Leon ang mga tanong mula sa mga dumalo ng virtual lecture at diskusyon tungkol sa Filipino Identity. London PE

Sa kanyang talumpati, binigyang halaga ni Ambassador Teodoro L. Locsin, Jr. ang pag-unawa sa Filipino Identity at ang sinaunang Baybayin script.

Anya ang pagsulat ang isa pinakamahalagang sangkap ng ating kultura. Ayon kay Locsin, ang Baybayin pa rin ang nanatiling matibay na simbolo ng kulturang Pilipino at susi sa ating nakaraan bilang bansa.

Ang pagkatuto ng Baybayin ay hindi lang pagpapanumbalik ng sinaunang paraan ng pagsulat kundi pagkilala na rin sa ating pagkakakilanlan bilang Pilipino.

Ang lecture ni Baybayin advocate John Leyson sa workshop. London PE

Ang programa ay isinagawa kasama ang LFC-CIC, isang Filipino community group na nagbibigay ng klase at pagsasanay sa wikang Filipino at kultura.

Ilan lamang sa kanilang mga gawain ang Baybayin workshops para sa mga Pinoy, Filipino-British.

Kasama sa mga dumalo at nakinig sa lecture at workshop ang ilang kinatawan ng Filipino community at Philippine Embassy.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa United Kingdom, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.