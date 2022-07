Itinayo ni Wilfredo Perlas ang honesty store na ito sa Isla Bonita, Rosario, Cavite na kinagigiliwan ngayon ng mga residente doon. Courtesy: Sid Samaniego

CAVITE — Patok sa mga residente sa Isla Bonita sa bayan ng Rosario ang isang honesty store, isang konsepto ng tindahan na walang bantay at kusang magbabayad ang mga mamimili.

Pagmamay-ari ang honesty store ni Wilfredo “Papa Dudut” Perlas na kasalukuyan ding kusinero sa mayor’s office.

Nagsimula aniya ang honesty store nang masira ang kanyang kolong-kolong at magdesisyong gawing permanente na ang tindahan.

Dahil naging abala sa pagiging kusinero, iniwan na ni Perlas ang tindahan at hinayaan ang mga mamimili na magtimbang, magbayad, at kumuha ng sukli.

Tatlong buwan na aniya ang tindahan at hindi naman nalulugi.

Umaabot daw ng P1,200 hanggang P1,400 ang kinikita niya sa isang araw mula sa puhunan na P17,500.

“Ito (showing money), tatlong araw nga, iyan ang benta ko na oh. Bale luluwas na lang bukas para madagdagan na, wala na nga oh, wala nang laman, kakaunti na lang," ani Perlas.

Kumpiyansa naman daw siya na tapat ang mga mamimili sa tindahan.

“Ayos naman ang nawawalang paninda sa akin, dahil alam ko naman ang nawawala kaya alam ko kung magkano ang nabebenta rin... Tapat naman sila eh. Mababait naman ang mga tao dito kaya wala akong masabi," aniya.

Ayon sa mga residente sa lugar, tapat sila sa tindahan dahil mabuting tao at maganda ang pakikisama sa kanila ni Perlas.

“Mabait kasi siya [kaya] honest sa kanya ang mga tao," sabi ng mamimili na si Beth Jogno.

“Kasi isa akong OFW kaya medyo may katakutan sa kasamaan," dagdag pa ng isang mamimiling si Marlyn Ferrer.

Mag-isa na lang namumuhay si Perlas at natutulog sa pampublikong kubo sa Isla Bonita matapos masira ang kanyang bahay. Hiwalay siya sa asawa at may kanya-kanya na ring buhay ang kanyang limang anak.

Umaasa siyang marami pang honesty store ang maitatayo.

“Sana po ang tao maging mabait sa kapwa para tularan tayo ng ibang taong dumadayo sa atin," sabi ni Perlas.