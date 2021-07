Deliver rider itinanghal na bayani dahil sa pagiging positibo sa buhay sa gitna ng pandemya

Screenshot and photo from J&T Philippines.

MAYNILA — Hindi biro para sa deliver rider na si Edison Awa ang pagtahak sa iba’t ibang lugar para maihatid ang pangangailangan ng mga Pilipino sa araw-araw.

Kwento ng 31 anyos na delivery rider mula sa Muntinlupa sa ABS-CBN News, sa kabila ng pangamba na mahawa ng coronavirus disease (COVID-19), matapang niyang sinusuong ang kalsada para makapagtustos sa pangangailangan ng pamilya.

Si Awa ay padre de pamilya sa tatlong anak at asawang nagbabantay sa mga bata.

Aniya, lagi’t laging siyang may pangamba na makukuha niya ang virus at madadala ito sa kanilang bahay pati na rin ang pabago-bagong ihip ng panahon.

“Mahirap ang buhay ng isang delivery rider laluna’t ‘yung tirik ng init tas biglang uulan, kapalit nun magkakatrangkaso ka pero kinakaya naman,” kwento ni Awa sa ABS-CBN News nitong Martes.

“Unang-una, nandiyan ‘yung takot na baka mahawaan ng COVID-19 at baka mahawaaan ‘yung pamilya ko. Para sa pamilya ko ‘to, para magampanan ko ‘yung tungkulin ko bilang rider,” dagdag pa niya.



Bukod pa rito, nariyan din ang paminsan-minsang mga customer na hindi maayos ang pakikitungo sa kanila.

“May time na ‘yung customer medyo masungit, sersermonan [ka], pero the customer is always right kaya okay lang makatanggap ng ganoon,” aniya.

Sa kabila nito, si Awa ay buong lakas na nakikipagsapalaran sa kalsada para sa kanyang pamilya.

Aniya, hinaharap niya ito nang buong tapat at may haba ng pasensiya para makaraos sa trabaho.

“Hinaharap ko po ito nang may tapang kahit ‘yung virus na kumakalat hindi nakikita,” saad ni Awa.

“‘Yung mga customer ay hinaharap ng may … haba ng pasensya kahit medyo nanliliit sa sarili kailangan lumakas para hindi bumigay sa hamon ng buhay,” dagdag pa niya.

Ang pagsisikap ni Awa ang naging daan para hirangin siya ng courier company na J&T Express bilang “Hero of The Year” sa kanilang patimpalak nitong Biyernes.

Ayon kay J&T Philippines Vice President Zoe Chi, napili nila si Awa dahil sa pagiging totoo nito sa kanyang kwento bilang delivery rider.

"During the process of choosing the finalists, Edison Awa’s story and life as a J&T Express rider were one out of the many entries that stands out. Even in the interview process, he was very genuine in his answers and very true to himself, that even his team members and customers can attest to it," tugon ni Chi sa ABS-CBN News ngayong Miyerkoles.

"Aside from that, we think that it is also what the judges saw in Sir Edison Awa when they were judging their entries," dagdag pa niya.

Diin ni Chi, ang mahabang pasensya at positibong pagtanaw ni Awa sa kanilang trabaho bilang delivery rider ang nag-angat sa kanya para mahirang bilang "Hero of The Year."

"Patience and a positive outlook in life are the most inspiring things about Sir Edison. Even during a pandemic where most of the people are dispirited, he remained optimistic, and even if what he did for a living was difficult, he just had to keep going and work hard," aniya.

Ayon kay Awa, nabago ang buhay niya bilang delivery rider sapagkat may regular na siyang trabaho nang higit dalawang taon.

"Hindi po tulad ng dati, ang trabaho ko po, pa-extra-extra lang, construction, pasok sa kung saan-saang agency, bago mag-six months mangangamba ka na mae-endo ka na," aniya.

Sa gitna ng paghihirap na dinaranas ng mga delivery rider, hinihikayat ni Chi ang publiko na maging maayos ang pakikitungo nila sa mga delivery rider.

"Our delivery riders’ job is never easy. We encourage everyone to respect and be kind to them. A simple act of kindness and understanding their job is one of the best ways we can treat our riders," ani Chi.

"Like saying words of affirmation like “Thank you” or “Ingat ka, Kuya”, is something we can give to them to uplift them and lighten up their day. Giving tips is just a bonus, but if you may give some, why not?" dagdag pa niya.

Aniya, mahalaga ang papel ng mga delivery riders para makarating mga mga pangangailangan ng mga Pilipino sa gitna ng pandemya.

Diin ni Awa, ang mga delivery rider ang nagsisilbing tapang ng Pilipino na lumabas para makuha ang kanilang mga pangangailangan.

“Mahalaga po [ang mga delivery rider], kahit anong klaseng delivery rider pa po ‘yan. Kami po ang nagdadala ng pangunahing pangangailangang ng mga tao sa panahong takot silang lumabas para sa kanilang mga kalusugan."