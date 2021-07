Bonggang isolation send-off, inihandog sa pasyenteng gumaling sa COVID-19 sa Sultan Kudarat

Bongga ang mala-graduation na pagtatapos ng quarantine ng COVID-19 recovered patient na si Maximo "Babet" Limbaga, 49, sa bayan ng Lambayong, Sultan Kudarat.

Nagdala ng saya ang simpleng seremonya para kay Babet nang rumampa ito sa labas ng isolation facility suot ang PPE, korona, at mahabang kapa noong Hunyo 25.

May mga confetti ring inihagis habang naglalakad ito at malaking tarpaulin para kay Babet. Binigyan siya ng bouquet, medalya, at certificate sa katapusan ng kanyang 14-day quarantine saka sumakay sa kanyang kotse at umuwi sa kanilang bahay.

Ayon kay Babet, makulay ang kanyang buhay at gusto niya lang handugan ng kakaibang pakwela ang pagtatapos ng kanyang quarantine. Konsepto niya man ito, pero marami ang tumulong sa kanya para gawing bongga ang kanyang send-off.

Si Babet ay isang online seller at magsasaka, isang single father sa tatlong anak, at member ng LGBT community.

Aniya, una siyang makaranas ng sintomas noong nagkalagnat siya ng halos dalawang linggo. Nagpa-test siya, pero nagkaroon ito ng aktibidad sa kasamahan niya sa LGBT at Philippine National Police na pamimigay ng mga ayuda, bago pa man lumabas ang resulta na positibo siya sa COVID-19.

Nalungkot siya dahil marami siyang nakasalamuha at nagpositibo din sa COVID-19 ang 8 pa sa kanyang kasama sa compound, kabilang ang 88 taong gulang na ina at bunsong anak.

Ayon kay Babet, nagkaroon siya ng mas maraming panahon para sa kanyang pamilya habang naka-quarantine, at maraming tao rin ang tumulong sa kanya sa kanilang mga pangangailangan.

- ulat ni Hernel Tocmo