Wildcard semi-finalist sa Bb. Pilipinas pipiliin sa online voting

MAYNILA — Sa isang bagong twist, inihayag ng Binibining Pilipinas ang paghanap nila ng isang wildcard semi-finalist sa pamamagitan ng online voting.

Inilunsad ng pageant ang bagong mobile app kung saan puwedeng bumoto nang libre ang mga netizen ng kanilang kandidata.

Ang makakalikom ng pinakamataas na boto sa hatinggabi ng Hulyo 10 ay awtomatikong makakakuha ng wildcard spot sa semifinals ng pageant sa Linggo.

Hindi pa masabi ng pageant kung 12 o 15 ang mahihirang na semi-finalist.

Ayon sa Binibining Pilipinas, nangunguna ngayon sa botohan para sa wildcard si Cindy Obeñita ng Cagayan de Oro.

Lumalaban din umano sina Vianca Marcelo ng Bulacan (Bocaue), Lovely Mercado ng Isabela, at Faith Garcia ng Olongapo City.

Limampung miyembro naman ng media ang pipili ng Face of Binibini sa kasalukuyang hanay ng 34 kandidata, na ngayo'y naka-lock in sa isang hotel sa Quezon City para sa mga rehearsal at taping.

Kabilang sa mga napipisil ng mga manunulat, photographer, at pageantologist sina Hannah Arnold ng Masbate, Patrizia Garcia ng Maynila, Maureen Montagne at Micca Rosal ng Batangas, Gabby Basiano ng Samar, at Samantha Panlilio ng Cavite.

Sa Binibining Pilipinas website, matindi rin ang botohan para sa best in national costume, na magsasara din ang botohan sa Hulyo 10.

Inihayag din ngayon ng pageant na pipiliin ang bagong special title na Binibini Araneta City sa public online voting.

Bukod sa A2Z Channel, lalo pang lalawak ang panonood ng Binibining Pilipinas coronation night sa Linggo. Mapapanood din ito sa Kapamilya Channel, Metro Channel, iWant TFC, at official YouTube channel ng Binibining Pilipinas.

