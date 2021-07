Libreng tsinelas alok ng guro para sa pagdiriwang ng kaarawan

Larawan mula kay Lyra Royo

MAYNILA — Pamimigay ng tsinelas ang naging paraan ng gurong si Lyra Royo para gunitain ang kanyang kaarawan ngayong buwan ng Hulyo.

Kahit sa katapusan pa ang kanyang kaarawan, nagsimula nang mamigay ng tsinelas o ang "Tsinelas Project" sa Quezon City ang 24 anyos na guro sa mga Pilipinong walang maayos sa saplot sa paa.

Kwento ni Royo sa ABS-CBN News, naisip niyang dagdag tulong ito bukod sa pantry na kanilang pinapaikot sa iba’t ibang lugar para makapaghatid ng tulong sa kapwa.

“Two months na po kasi kaming nagsasagawa ng Rolling Pantry for the Homeless. Nag-isip po ako ng isang proyekto na pwedeng maging karagdagan sa Rolling Pantry na kung saan ‘yung mapapanakinabangan nila ng matagal yung ibibigay namin,” kwento ni Royo sa ABS-CBN News ngayong Martes.

“Sa mahigit 2 months na pag-iikot, ayan po ang napansin kong gamit na wala sila na pwede o kaya naman naming ibigay mula sa pondo,” dagdag pa niya.

Ayon sa guro, hiling niya na ang regalo sa kanya ngayong kaarawan ay ibigay na lamang sa mga nangangailangan.

“Birth month ko rin po kasi ito kaya nag-isip ako ng proyektong magiging espesyal para sa kanila. Na imbes sa akin magregalo ang mga personal kong kilala, mas pinili kong i-donate na lang nila sa project,” ani Royo.

“Iba’t-ibang lugar po ang aming iniikot mula QC to Manila para makapaghatid at maghanap ng mga homeless. Sila kasi ‘yung mga taong nahihiya po sa kasuotan o ayos nila kaya hindi sila nakikipila sa ibang pantry,” dagdag pa niya.

Masaya si Royo na simula sa 20 pares ng tsinelas, umabot na sa 144 pares ang mapapamigay nila sa tulong ng ilang donasyon.

Aniya, mahalagang proteksyon para sa kaligtasan ng tao ang tsinelas at nagagalak siyang marami siyang natutulungan.

“Mahalaga ‘to para sa kaligtasan ng bawat isa lalo na ang mga homeless. Bukod sa magagamit nila ito sa pang araw-araw na buhay nila, gusto ko maalala nila na sa bawat hakbang nila, alam nilang may pag-asa at nagmamalasakit sa kanila,” saad ng guro.

“Para sa bawat landas na gusto nilang tahakin, hindi sila maliligaw dahil alam nilang hindi sila mag-isa,” dagdag pa niya.

Ayon sa guro, lahat ng tao ay may kakayahang tumulong at maaaring sumangguni sa kanyang numero para sa in-kind and cash donations, 09979375425.

“Lahat tayo ay may kakayahang tumulong sa kapwa. Mayaman man o mahirap. Hindi ito basehan para masabing “wala kang magagawa”. Lahat tayo capable. Kailangan lang natin kumilos at mag-umpisang tumulong para sa ibang tao.”

