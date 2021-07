Korean 'food train' sa Angeles City, patok sa social media

Patok sa mga residente ang isang bagong Korean restaurant sa Angeles City, Pampanga na naging inspirasyon ang pelikulang "Train to Busan".

Ayon sa 24 anyos na si Richard Capulong, nagsimula ang kanilang negosyo sa pagbebenta ng samgyupsal online noong 2020, hanggang naisipan nilang magtayo ng restaurant ngayong taon.

Hango ang idea ng Busan PH sa pelikulang "Train to Busan" at sa halip na isang food truck, sa loob ng isang tren inihahanda ang mga pagkain para sa kanilang mga customer.

"Naisip lang po para po kakaiba, kasi usually po nauso po 'yang mga food trucks, para po maiba ginawa ng business partner ko is a food train naman na nasa loob ay pine-prepare 'yang mga street foods and different kinds of rice meals sa harap po ng mga customers," ani Capulong.

Unang binuksan ang branch ng Busan PH sa Cavite noong Enero, at sunod namang binuksan ang kanilang branch sa Angeles City nitong Hunyo.

Dahil sa kakaibang konsepto ng restaurant, marami sa mga customer ang kumukuha ng mga retrato, katulad na lamang ni Sheena Lurid.

"Actually nakita namin sa Facebook, tapos maganda naman 'yang lugar kaya sinearch namin, tapos ayun nandito na kami, maganda naman," aniya.

Bukod sa magandang ambiance, patok rin ang Korean music na maririnig sa loob ng restaurant, gayundin ang kanilang mga Korean street food tulad ng tteokbokki with cheese, odengtang, beef o pork bulgogi rice meals, pork, chicken at beef samgyupsal, at marami pang iba.

Ayon kay Capulong, pasok sa budget ang presyo ng kanilang mga pagkain na nasa P50 hanggang P200.

Bukas ang Busan PH mula 2 p.m. hanggang 9 p.m. at sinisiguro ng mga may-ari na nasusunod ang mga health protocols sa kanilang al fresco dining area.

- ulat ni Gracie Rutao