Watch more News on iWantTFC

Courtesy: Sheila Rebayla/Facebook

MAYNILA — Isang lalaki sa Naawan, Misamis Oriental ang sinorpresa ng kaniyang anak ng mga natanggap nitong medalya nang magtapos sa Junior High School nitong Biyernes.

Nagwawalis si Leonardo Rebayla sa itinatayo nilang building nang biglang dumating ang anak na si Sheila at sabitan siya ng mga medalya. Nakuhanan ang pangyayari ng video na ibinahagi ni Sheila sa kaniyang Facebook account.

"Although I am aware that I still have a long way to go, I want to thank you for always being our pillar of strength, cheerleader, and staunchest ally," ani Sheila sa kaniyang Facebook post na ngayon ay viral na.

Matapos magulat ay agad namang nakitaan ng tuwa ang mukha ni Leonardo. Hindi na rin siya nakapagsalita nang makita ang mga nakuhang award ng anak.

Ayon sa dalaga, nakakuha siya ng academic excellence award galing sa Naawan National High School, at dalawang leadership at general excellence award mula kay dating Misamis Oriental Gov. Bambi Emano.

Nagtapos siyang "with honors."

Aniya, hindi raw nakadalo ang ama sa kaniyang pagtatapos dahil nasa trabaho ito. Mahigit 20 taon na raw na nagtatrabaho bilang construction worker si Leonardo.

"Hindi ko po talaga in-expect na magba-viral ang video ko po. Pagka-upload ko po, mga friends ko lang ang nagko-comment. Pero nang magising po ako kinabukasan, umabot na po ng 11,000 hanggang 1 million views iyong video," kuwento ni Rebayla sa ABS-CBN News sa wikang Cebuano.

Aniya, balak niyang kunin ang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) strand sa Senior High School.

Plano niya raw kasing kumuha ng kursong engineering o architecture dahil pangarap niyang maging arkitekto.

Pangalawa si Rebayla sa limang magkakapatid.