'The Eucharistic Pantry' tampok sa chapel sa Albay

Tampok sa Mary's Healing Santuary Chapel sa Sto. Domingo, Albay ang 'The Eucharist Pantry' nitong Hulyo 4, 2021. Retrato mula kay Rev. Fr. Vladimir Echalas

"From the farm, to the altar, to the tables of our people."

Ito ang pahayag ni Rev. Fr. Vladimir Echalas, resident priest ng Mary's Healing Santuary Chapel sa Sto. Domingo, Albay sa inilagay nilang "The Eucharistic Pantry" ngayong Linggo.

Binili umano ng kapilya ang iba't ibang klase ng gulay sa local farmers ng Albay at inilagay sa altar para ipinamahagi sa mga tao pagkatapos ng misa.

Tatlong buwan na rin mayroong community pantry sa chapel, pero ngayon lang daw nila naisipang ilagay muna sa altar ang mga gulay at ipamigay pakatapos ng misa.

"Dati kasi, sa hall lang ng chapel ginagawa 'yong community pantry after ng mass. Pero naisip namin na parang mas meaningful kung parang isahan lang 'yong Eucharistic celebration. Kasi yung pantry, parang dapat part din siya ng celebration," ani Echalas.

"Kasi 'yong Eucharistic celebration, hindi lang 'yan nagpapabusog ng spirit kundi pati na rin talaga sa pangangalam ng sikmura. So parang ganoon ang idea," dagdag niya.

Layon din ng kapilya na maituro ang pagkain ng masustansiya gaya ng mga gulay. Bukod sa napapakinabangan ng mga residente, natutulungan din ang mga magsasaka sa lugar.

"Very healthy concious din kasi ako. Di ako kumakain ng meat, canned goods or processed meats. And naisip ko na ang community pantry should also offer healthy options sa mga tao," ani Echalas.

Tanging hiling lang ng simbahan na mas dumami hindi lang ang kumukuha kundi maging ang mga nagbibigay para mas tumagal at marami pa ang matulungan ng pantry.

— Ulat ni Karren Canon

