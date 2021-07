Na-stroke na arkitekto, naging volunteer tutor sa elementary pupils sa Sorsogon

Naging paralisado ang kalahati ng katawan ni Melvin Jamon dahil sa stroke, pero hindi ito naging hadlang para sa 33 anyos na arkitekto para makatulong sa pag-aaral ng mga estudyante sa kanilang barangay sa Peñafrancia, Sorsogon City.

Araw-araw pumupunta si Jamon sa isang kubo sa kanilang barangay kung saan ginagawa ng mga estudyante ang kanilang mga module.

"Para makatulong na rin po sa mga bata at sa mga magulang na hirap din sa pagtuturo ng modules," ani Jamon.

Na-stroke nitong nakaraang taon si Jamon kaya natigil din sa kaniyang propesyon bilang arkitekto.

"Una naramdaman ko nun malungkot kasi 'di ko na mapa-practice ang propesyon ko pero tanggap ko rin naman kasi alam ko na napabayaan ko rin naman ang sarili ko. Sa sobrang stress siguro kasi wala naman akong ibang sakit bago ako na-mild stroke," aniya.

Ang principal ng Buenvavista Elementary School na si Rowan Celestra ang nag-imbita kay Jamon na maging isa sa mga volunteer tutor sa binuo niyang UMAradal project nitong Mayo.

"Uma is farm and aradal is aral. Itong kubo kasi na pinagawa ko nasa gitna siya ng farm kaya UMAradal. Sinimulan ko ito nitong May, patapos na 'yung klase kasi nagkaroon din ng delay sa printing of modules ang DepEd kaya late din 'yung distribution sa students, so natambakan yung mga bata kaya need sila i-guide at matulungan sa pag-aaral lalo na sa pagsagot ng modules," paliwanag ni Celestra.

Nagpapasalamat si Celestra kay Jamon at sa iba pang volunteer tutors sa kanyang proyekto.

"Isa sa nakita namin na puwede talaga makatulong si architect Melvin but we consider also 'yung situation niya na nagre-recover siya sa mild stroke but ang sabi ko matutulungan niya yung mga bata and I think matutulungan din natin siya kasi physically maglalakad siya from the house papunta sa center siyempre ma-exercise siya and pangalawa mayroon siyang ginagawa kumbaga mabalik natin yung worth ng isang tao na nakakatulong siya sa iba. May mind exercise din sa kanya," dagdag ni Celestra.

Planong ipagpatuloy ang UMAradal project sa pagbubukas ng klase sa susunod na school year.

- ulat ni Karren Canon