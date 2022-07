Hinangaan ng mga netizen ang isang bulag na lolo na namigay ng kaniyang panindang ice drop bilang regalo sa nagtapos na estudyante sa elementarya sa kanilang bayan sa Bacacay, Albay nitong Biyernes.

Ibinahagi sa social media ng mismong nanay ng naregaluhang estudyante ang goood deed na ito ng ice drop vendor na si Aquiles Besin, 79 anyos.

Ayon sa gurong si Juvilyn Astrolabio, labis ang kanilang saya, pasasalamat at paghanga sa ice drop vendor na si Besin. Sa kabila umano ng kapansanan at pinansiyal na pangangailangan, nakuha pang makapagbigay saya sa kapwa.

Nais niya umanong bayaran si Besin sa ipinamigay niyang mga ice drop pero tumanggi siyang tanggapin ito.

"Kabarangay at kapurok po namin siya dito sa Sogod, Bacacay, Albay pero hindi namin siya relative. Sabi niya, nasiyahan daw siya sa anak ko kasi kahit malayo pa yung graduation nya, na-invite daw sa kanya. Mabait daw po anak ko. Kasi most of the time nabili talaga kami sa kanya", ani Astrolabio.

Hindi ito ang unang pagkakataon na namigay ng ice drop bilang regalo sa mga nagtapos na estudyante sa kanilang bayan si Besin lalo na sa mga nagtapos na honor student maging sa mga batang may kaarawan.

Mag-isa na lamang umanong itinataguyod ni Besin ang sarili sa pamamagitan ng pagtitinda ng ice drop ayon pa kay Astrolabio.

- ulat ni Karren Canon