Matinding pagdidisiplina ng ama noon, dahilan ng pagiging matapang ni Raffy Tulfo

Mula sa Instagram ni Raffy Tulfo

Inamin ni TV personality Raffy Tulfo na nakaranas siya ng pambubugbog mula sa kaniyang ama noong bata siya na maaaring naging dahilan kung bakit matapang ang kaniyang naging personalidad sa mata ng publiko.

Sa house tour na ginawa ng brodkaster na si Karen Davila, naging bukas si Tulfo sa kaniyang pinagdaanan noong kabataan niya kabilang na ang matinding pagdidisiplina ng ama sa kanilang magkakapatid kapag pasaway sila.

“Nambubugbog ang father just because pasaway kami. Hindi naman siya nambubugbog ng walang dahilan,” ani Tulfo.

Kuwento pa nito na binansagang “idol” ng masa, lumaki silang hindi maaaring magsumbong sa magulang kapag may nang-aaway sa kanila noon kaya naman natuto silang maging matapang sa kani-kaniyang sarili.

“Laki kasi kami sa bugbog. We were trained not to tell our parents na kapag meron kami kaaway. ’Pag nagsumbong kami, kami pa may kasalanan,” pahayag nito. “’Pag binu-bully kami, quiet na lang. Minsan ’pag di ko na kaya, tatawagin ko kuya ko. Tas pag-aawayin kami.”

Watch more in iWantTFC

Ngunit sa kabila nito, hindi natulad si Tulfo sa kaniyang amang sundalo nang maging ama na siya lalo pa’t naniniwala siyang hindi dapat sinasaktan ang mga bata.

Ayon pa sa sikat na YouTube personality, maaaring idaan sa diplomasya ang pagsaway sa mga anak.

“Dapat hindi sinasaktan ang mga bata, I believe in that. Pwede naman madaan sa diplomasya. Kasi habang sinasaktan mo mga bata lalong nagrerebelde, para sakin. ’Pag kausap, tumatalab ’yan sa puso at utak,” saad ni Tulfo.

“Hindi ko naramdaman ang pagmamahal ng isang ama. Pagdidisiplina, yes. Pero pagmamahal, hindi. Kaya ngayon ipinapakita ko sa mga anak ko na kung kailangan n’yo ako, ito ako.”

Bagamat may hindi naging magandang karanasan sa ama, ang pagkamatay nito ang isa sa pinakamasakit na nangyari sa buhay ni Tulfo.

Aniya, nakasama niya ng halos isang buwan ang ama sa Amerika bago ito pumanaw at doon niya naramdaman ang pakiramdam ng pagmamahal ng isang tatay.

Doon umano naging malapit sila sa isa’t isa kung saan inaakbayan pa umano siya nito na hindi nito nagawa noong mga bata pa lamang silang magkakapatid.

Pang walo sa 10 magkakapatid si Raffy na ikinukonsidera ang sarili bilang pinakamahirap noon sa kanilang pamilya.

Kilala si Tulfo dahil sa kaniyang pagtulong sa iba’t ibang uri ng problema ng mga Pilipino na idinudulog sa kaniyang problema.

Sa katunayan, halos 21 milyon na ang subscribers nito sa kaniyang YouTube channel.

Related video:

Watch more in iWantTFC