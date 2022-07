ABS-CBN, nanalo ng 2 Gold Quill awards

NEW YORK -- Pinarangalan ang ABS-CBN sa prestihiyosong 2022 Gold Quill Awards sa New York City.

Ang Gold Quill Awards ay pagkilala sa kahusayan sa komunikasyon ng mga organisasyon mula pa sa 16 bansa, kasama ang Pilipinas.

Ginawaran ng International Association of Business Communicators (IABC) ang isa sa mga programa ng ABS-CBN para sa mga empleyado -- ang kauna-unahang "Kapamilya Himig Handog" employee songwriting competition.

Ayon sa Gold Quill, matagumpay na natupad ng ABS-CBN ang layunin ng "Kapamilya Himig Handog" na makadiskubre ng mga bagong empleyado na may talento sa pagsulat ng kanta, at mabigyan ng pagkakataon na maiparinig sa mundo ang kanilang talento.

Pinarangalan din ang COVID-19 campaign ng ABS-CBN na tinatawag na "Act As if You Have the Virus," kung saan nakatulong ito sa pagbaba ng kaso ng coronavirus sa organisasyon.

Kinilala ng Gold Quill Awards ang mahusay na pagpapaalala ng ABS-CBN sa mga empleyado na sumunod sa COVID-19 safety protocols at ang pag-ingat sa panahon ng pandemya.

"My warmest congratulations to all the winners and also my sincere appreciation and thanks to everybody who has entered the competition," ani Theomary Karamanis, chair ng awards committee.

"As you know, it's a two-tier award system. We have awards of merit and this year we've had 82 winners in the category, and awards of excellence selection wins and this year we had 43," dagdag niya.

'TURTALES PH,' 'STOP COVID-19 DEATHS'

Sa pitong Gold Quill awards na napanalunan ng Pilipinas ngayong taon, ang isa ay napunta kay Kyle Pascual para sa kanyang proyektong "Turtales PH," na tumutulong sa conservation ng pawikan sa pamamagitan ng paggawa ng documentary at animation.

"Sobrang nakakatuwa po na na-recognize internationally 'yung project po," ani Pascual.

Pinarangalan din ng Quill Awards ang "Stop COVID Deaths" series ng University of the Philippines (UP), isang award of merit sa ilalim ng kategoryang COVID-19 Response, Recovery Management, and Communication.

Layon ng fact-based at science-based webinar series ang magbigay ng libreng impormasyon sa kasagsagan ng pandemya.

"We did what we have to do the best we can. The award is a bonus," ani UP president Danilo Concepcion, na nagpasalamat din para sa parangal.

Ayon sa IABC Gold Quill jury, angat ang mga nanalo dahil naipakita nila kung gaano kaepektibo at kalakas ang impact ng simple, malinaw, at consistent na komunikasyon.