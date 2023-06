Proteksyon sa mga batang naiipit sa armed conflicts, sinuportahan ng Pilipinas

OSLO - Nagbigay ng mahahalagang datos at karanasan ang Pilipinas tungkol sa pagsusumikap ng mga nagdaang gobyerno na maproktekhan ang mga kabataan sa armed conflicts tulad ng nasaranasan ng bansa sa UN Conference on Protecting Children in Armed Conflict na ginanap sa Oslo nitong June 5 at 6.

Ayon kay PH Ambassador to Norway Enrico T. Fos, suportado ng bansa ang ginagawang aksyon ng UN na mailayo at maproktahan ang kabataan sa anumang karahasan tulad ng mga armadong bakbakan tulad ng naranasan ng Pilipinas.

“The Philippines is committed to keeping children away from armed conflict, rescuing those exploited by armed groups, and providing them with an avenue for positive growth and change. This commitment to promote a culture of peace and second chances can be seen in our actions and policies for the best interests of children, promoting peace and sustainable development, and putting people, not our politics, at the center,” wika ni Ambassador Fos.

Dagdag ni Fos, karapatan ng kabataan na mamuhay ng matiwasay, magkaroon ng pagkakataong makapag-aral at makasama ang kanilang pamilya.

“The Philippines recognizes the fundamental importance of protecting the rights of children and promoting and ensuring their access to education, including those in situations of armed conflict.The Philippines likewise acknowledges the significant role that education can play in providing a protective and nurturing environment for children affected by conflict and in helping to prevent their recruitment into armed groups,” dagdag pa ni Fos.

Sa isang sesyon sa conference, ibinihagi ni Brigadier General Alvin Luzon, Senior Military Adviser to the Secretary of National Defense at miyembro ng Philippine delegation ang kanilang karanasan sa kaguluhan sa Marawi noong 2017.

Anya, ginawa nila ang lahat para maprotektahan ang mga kababaihan, kabataan ang mga paslit sa 147 araw na putukan laban sa mga terorista. Bumuo raw sila ng “hijab troopers”, mga kababaihang sundalo na sensitibo at nakakaalam sa Muslim faith.

Itinaguyod ng Norwegian Ministry of Foreign Affairs ang conference, kasama ang United Nations International Children’s Fund (UNICEF), International Council of the Red Cross (ICRC), at Save the Children Norway.

Inorganisa ang conference sa pakikipagtulungan ng UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, ang Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, at ng African Union.

Sa kanyang opening remarks, sinabi ni Norwegian Foreign Minister Anniken Huitfeldt, malaki ang hamon sa grupo kung bibilangin ang bilang ng armed conflicts na sabay-sabay na nangyayari ngayon sa mundo.

Kaya kailangan nang umaksyon gamit ang “political will, practical measures, at funding”. Dagdag pa niya ang mga estado na may armadong kaguluhan ay dapat gawing prayoridad ang kaligtasan ng mga kabataan at paslit.

Malaking maitutulong daw ang edukasyon upang hindi mahulog sa mapagsamantala at bingit ng kamatayan.

Magbibigay ang Norway ng humigit kumulang na NOK 1 billion o higit 5 bilyong piso sa loob ng tatlong taon para sa adbokasisya ng pagprotekta sa kabataan at mga paslit sa armed conflict.

