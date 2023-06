Watch more News on iWantTFC

CAMBODIA - Sumabak ang 2 pambato ng Pilipinas sa magkahiwalay na Miss Teen beauty pageants na idinaos sa Cambodia. Kapwa nila naiuwi ang special award na Best in Evening Gown.

Lumahok ang taga-Marinduque na si Franchesca Mikaela Bato sa kauna-unahang Miss Teen Grand International sa Cambodia noong June 18. Sa production number pa lang, todo-bigay na ang performance ni Bato. Nagpakitang gilas din siya sa pagrampa ng national costume at dinaig niya ang ibang kandidata nang makuha niya ang Best in Evening Gown award.

Pasok si Bato sa top 10 hanggang sa top 5. Pero sa huli, kinoronahang Miss Teen Grand International si Miss Vietnam Nguyễn Trang Nguyệt Minh. First runner-up ang Cambodia at second runner-up ang India.

Pero kahit bigong mauwi ang korona, malaki pa rin ang ipinagpapasalamat ni Bato.

“Sobrang grateful po ako na among those 25 candidates, I am part of the top 5…For now, I will focus on my advocacy. My main advocacy is youth empowerment by enhancing their skills and talents but I really want to be part of the quality education too and the tourism of community, of our country,” sabi ni Bato.

Nito namang June 22, ang Ilonggang si Angel Jed Latorre naman ang nakipagtagisan ng ganda sa 25th Miss Teen International. Nakipagtagisan si Latorre laban sa mahigit dalawampung kandidata sa swimwear competition. Napahanga niya ang mga hurado sa kanyang evening gown kaya’t nakuha rin niya ang Best in Evening Gown award.

Pasok si Latorre sa top 15 hanggang sa top 8 pero hindi na siya nakapasok sa top 5. Gayunpaman, nasungkit niya ang isa sa major awards bilang Miss Teen Asia.

“I am so happy to have made to that, top 8 because being in the top 8 is already an honor because all my sacrifices, all my challenges – it culminated into this and I couldn’t be more happy,” kwento ni Latorre.

Venezuela ang itinanghal na Miss Teen 2023 habang first runner-up ang India at second runner-up ang Cambodia.

Ikinagalak naman ng program host na si Lance Raymundo ang init ng pagtanggap ng mga Cambodian. Ayon sa pamunuan ng Miss Teen International ‘di pa tiyak ang susunod na venue ng pageant sa susunod na taon pero posibleng sa Pilipinas ito idaos.

“For the 26th, I am hoping that it might go to the Philippines because the national director has been very keen on hosting it in the Philippines, or maybe in India. I am hoping that we go to the Philippines for the first time for the Miss Teen International,” ani Miss Teen International President Nikhil Anand.

Ayon sa Miss Teen International Philippines organization sisikapin nilang matuloy sa Pilipinas ang pageant next year.

