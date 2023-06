Muling napuno ng ingay at saya ang mga kalye sa bayan ng Pola sa Oriental Mindoro sa pagdiriwang ng taunang Sab-uyan Festival.

May street dance na nagpapakita ng kabuhayan ng mga mamamayan, kasunod ang mga tunog ng mga musical instruments na kasama sa parada.



Sentro ng pagdiriwang pagparada sa dagat kay San Juan Bautista, ang patron ng bayan.



Daan-daang deboto ang sumama sa fluvial procession lulan ng mga bangka.



Inilibot ang patron sa dagat na minsan nang nagkulay itim dahil sa nangyaring oil spill.



Akala ng mga taga-Pola hindi na matutuloy ang kanilang tradisyon mabuti na lamang at sumakto ang pagdiriwang sa deklarasyon ng Philippine Coastguard na tapos na ang oil spill.



Pagkatapos ng fluvial procession, isinunod kaagad ang pinakaabangan ng lahat, ang pinakatampok sa Sab-uyan Festival, ang basaan habang ibinabalik ang patron sa simbahan.



Sinasabuyan ng tubig ang mga tao, bata at matatanda, lahat nakikisaya.



“Masaya, first time ko sumali dito kahit taga rito ako sa Pola,” ani Carl Jade Rivadavia.



“Dumayo na kayo dito sa Pola,” dagdag ni John Maverick Lawig



May mga balikbayan din na nakisaya sa Sab-uyan Festival.



“I’ve been here when I was younger, this is really fun, I didn't picture a view like this but it’s a a lot of fun and amazing, I love so much water, it’s feel great,” ani Darius Oloroso.



May mga gumamit ng timba at water gun sa pambabasa.



At siguradong walang hindi mababasa sa kapag fire truck na ang nagpakawala ng tubig.



Pati mga taga Coast Guard, enjoy din sa basaan.



Nalugmok man ang kabuhayan ng mga taga bayan ng Pola sa oil spill, ngayon, unti-unti na nilang nasisilayan ang pag-asa na sila ay babangon.



“Kahit kami ay dumaan sa oil spill at pandemya ay masaya ang fiesta sa amin, bangon na kami!” ani Ruby Soriano.



Para sa lokal na pamahalaan, ang pagdiriwang ng Sab-uyan Festival ay nagbibigay ng hudyat sa isang bagong Pola na muling umaangat mula sa trahedya.



“Ang hiling naming tuloy-tuloy naming na maibangon ang Pola, maitayo namin ang turismo ,magkaroon ng trabaho, maging maayos ang aming bayan ,Tulungan malinis ang dalampasigan, maibalik ang hanapbuhay, kabuhayan,” ani Pola, Oriental Mindoro Mayor Jennifer Cruz.



Pina-ingay pa ang gabi ng mga taga-Pola sa sayang hatid ng bandang Shamrock at ng "The Iron Heart" star na si Ian Veneracion.



Sa dami ng maipagmamalaking taglay na likas na yaman ng bayan ng Pola, naniniwala ang lokal na pamahalaan, na ito ang magiging daan para sila ay tuluyang makababangon at makikilala lalo’t ngayon ay nagbalik na ang ganda ng kanilang dagat.

